Diciembre ya está aquí, uno de los meses favoritos de millones de personas en el mundo y México, no solamente porque se acercan las vacaciones sino que se aproxima la Navidad, una de las festividades más importantes del cristianismo la cual logra reunir a los familiares y amigos para celebrar el nacimiento de Jesucristo.

En estas fiestas decembrinas las personas acostumbran a adornar sus casas con diferentes cosas como luces de diferentes colores, coronas colgadas en las puertas, nacimientos, botas navideñas, escarcha, entre muchas cosas más, pero algo que no puede faltar es el hermoso Árbol de Navidad para colocar los regalos debajo.

Hace ya algunas semanas los artículos de Navidad comenzaron a venderse en diferentes tiendas y tianguis. Normalmente lo primero que se compra es el arbolito, sin embargo las dudas comienzan ya que existen de diferentes precios, tamaños y colores.

En caso de que no tengas idea alguna de cómo elegir el indicado no te preocupes, pues aquí te mencionaremos cinco tips para elegir el ideal.

Tip 1 - Tipos de Árbol

Primero que nada es importante saber que tipo de árbol quieres comprar. Existen dos opciones, la primera es el pino natural que es el normalmente puedes encontrar en los supermercados y tianguis. Algunos de ellos son cortados simplemente para estas fechas y lamentablemente son tirados, sin embargo existen otros naturales que son entregados en macetas y al final de que lo retires lo entregas donde lo compraste y este se vuelve a plantar para que no muera.

La otra opción es el arbolito artificial, a pesar de que no huele a pino natural esta es una buena opción para muchas personas, ya que puede utilizarlo cada año y no debes comprar uno siempre que se acerca la Navidad, además ayudas a no destruir la naturaleza.

Tip 2 - Tamaños y precios

Algo muy importante antes de comprar tu arbolito es ver el tamaño de este y las dimensiones de tu casa o apartamento, donde piensas colocarlo para que no te estorbe ni una sola ramita.

Obviamente entre más chico sea el árbol más barato será el precio, o caso contrario, entre más grande más caro será.

Para comprar el ideal puedes llevar una cinta métrica al lugar para quitarte de dudas o bien fijarse en las cajas de los arbolitos artificiales cuales son las medidas.

Algo que te puede funcionar es que puedes colocarlo en la esquina de una de las partes de tu casa para que no te estorbe.

Tip 3 - Estilo

Las ramas de los pinos juegan un papel importante, pues de ellas dependerá mucho de que adornos quieres colgar y que se puedan colocar sin ningún problema.

Debes fijarte que el ramaje esté algo separado para que puedas colgar luces, listones, esferas u otros objetos.

En caso de que sea natural puedes jalar un poco la punta de la rama, si ésta se cae fácilmente es que está demasiado seco y no te va a durar mucho.

Tip 4 - Contra incendios

Normalmente las personas no se fijan en el siguiente tip y es uno de los más importantes. Debes revisar que el arbolito sea resistente al calor, pues con las luces navideñas calientes puede provocar un accidente en tu casa.

Tip 5 - Hidratación

El último tip es que en caso de que compres un arbolito natural debes estár hidratándolo sino este te durará pocos días debido a que se secará.

Una de las cosas que puedes hacer para mantenerlo hidratado es tomar un rociador y mojar el pino un poco cuidando no dañar tus adornos.

MF