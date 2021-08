Todos los que conocemos el canal musical de la radio pública estadounidense (NPR) sabemos que los Tiny Desk Concerts son sinónimo de una sola cosa: música pura y sin pretensiones, y es que a lo largo de los 13 años que tiene este proyecto que comenzó allá por el 2008 en las oficinas de la emisora en Washigton, hemos visto pasar a grandes artistas de todo el globo como: Adele, Taylor Swift, Justin Bieber, Dua Lipa, C. Tangana, Miley Cyrus, Lizzo, Florence and the machine, The Cranberries… y una lista que sigue hasta superar los más de 1000 mini conciertos que ofrece la National Public Radio a sus mas de seis millones de seguidores en You Tube.

Puede que hayas cantado ya todos los anteriores, es por eso que en esta ocasión queremos recomendarte algunos talentos nacionales que conforman, los que en opinion nuestra, son las 5 mejores presentaciones que han tenido artistas mexicanos dentro del canal hasta ahora.





TROKER





Una emblemática banda de nuestra ciudad ue se ha ganado el reconocimiento internacional, llega para ofrecernos una de sus mejores sesiones en video que podamos encontrar en internet.

Grabado en 2018 en el legendario escritorio que todos conocemos, este miniconcierto de 21 minutos es un viaje que va del jazz al rock, al más puro estilo de sus integrantes: Samo, Frankie, Tiburon Chemín, Diego y Gil.



NATALIA LAFOURCADE

Luego de una larga trayectoria que comenzó “en el 2000” -se lee cantando- y que ha explorado de cerca diferentes géneros, resulta dificil pensar en alguien que no haya tenido al menos una canción de Lafourcade en su playlist, pues en todos estos años, Natalia se ha convertido en un referente de la musica tradicional Mexicana contemporánea, al punto de haber regrabado algunos exitos de artistas como: Juan Gabriel y José José.

En esta sesión que fue grabada en 2017, podemos escuchar a la intérprete acompañada por Juan carlos Allende y Miguel Peña: dos de los musicos que tocaban para Chavela Vargas. ¿el resultado? Un fenómeno musical dentro del canal con 21 millones de reproducciones.

Sin duda el miniconcierto mexicano más popular en el canal. Tal vez sea por ello que esta famosa emisora la describe como: una guardiana de la memoria cultural del siglo XXl.



JENNY AND THE MEXICATS

El pretexto perfecto para escuchar algunas canciones que tal vez no conocías de esta banda y por que no, volver a cantar el exito con el que han dado a conocer su musica en el mundo: Verde más alla, con algunos arreglos y una muy memorable interpretación.

CAFÉ TACVBA





LILA DOWNS



Fue en el 2018, cuando esta legendaria banda de rock originaria de la CMDX presento su mini concierto dentro del canal. Tres años han pasado desde entonces y todavía lo seguimos disfrutando cada vez que lo escuchamos de fondo. Algo normal para los que seguimos este formato de conciertos pues estamos acostumbrados a descubrir en ellos, que algunas de estas nuevas interpretaciones pueden gustarnos todavía más que las grabaciones originales.

Pareciera que el estilo de NPR le viene como anillo al dedo a figuras como Lila Downs, quien nos sorprende con un emocionante set list que incluye “Humito De Copal" "La Promesa" "Viene La Muerte Echando Rasero" y "La Patria Madrina"





Y a ti ¿que otro talento mexicano te gustaría ver en NPR?