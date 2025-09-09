En muchos hogares de México y otros países de Latinoamérica, colocar la tortilla directamente sobre la flama de la estufa es una costumbre común. Aunque parece un método rápido y práctico, especialistas en salud advierten que esta práctica puede representar un riesgo importante para el organismo.

¿Qué pasa cuando se pone la tortilla al fuego?

Cuando la tortilla se expone de manera directa a la llama, se produce un proceso de combustión incompleta. Esto provoca la liberación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y otras sustancias tóxicas, las mismas que aparecen al quemar carne o carbón en exceso. Estos compuestos son considerados potencialmente cancerígenos por organismos internacionales de salud.

Además, el contacto con el fuego provoca que algunas partes de la tortilla se quemen y generen carbonización, lo cual aumenta la presencia de estas sustancias dañinas. Aunque a simple vista puede parecer inofensivo, el consumo frecuente de alimentos con zonas carbonizadas puede acumular compuestos perjudiciales en el cuerpo.

Daños posibles a la salud

Entre los riesgos asociados a esta práctica se encuentran:

Irritación en el sistema digestivo.

Aumento de radicales libres en el organismo.

Mayor probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas si el hábito se mantiene a largo plazo.

Riesgo de quemaduras accidentales al manipular las tortillas directamente sobre la flama.

Alternativas más seguras

Para disfrutar de una tortilla caliente y deliciosa sin arriesgar la salud, los expertos recomiendan:

Usar un comal de hierro, barro o antiadherente, que distribuye el calor de forma uniforme.

Calentar en sartén a fuego medio, evitando que se queme.

Utilizar hornilla eléctrica o comal eléctrico, que cumplen la misma función sin exponer el alimento a la flama directa.

Aunque el sabor ahumado de la tortilla al fuego puede resultar atractivo para algunos, es importante tener en cuenta que la salud está en juego. Con pequeños cambios en la forma de calentar los alimentos, es posible conservar las tradiciones culinarias mexicanas sin comprometer el bienestar.

