Estos son los mejores tacos para comer el 15 de septiembre

El 15 de septiembre, México celebra una de sus festividades más emblemáticas: el Grito de Dolores, que marcó el inicio de la lucha por la independencia en 1810. Esta fecha reúne a familias y amigos en un ambiente de unidad y orgullo nacional. Las plazas se llenan de colores patrios, música y, por supuesto, de comida tradicional.

En este contexto, los tacos se han consolidado como el platillo por excelencia en las fiestas patrias, pues su versatilidad, sabor y capacidad para reunir a las personas hacen de ellos una elección infalible en cualquier celebración mexicana.

Tacos imprescindibles para la noche del 15 de septiembre

Entre los tacos más populares para esta ocasión se encuentran:

Tacos al pastor: El trompo de cerdo adobado, acompañado de piña, cebolla y cilantro, es un clásico que nunca falta en las celebraciones.

Tacos de carnitas: La carne de cerdo cocida lentamente hasta quedar tierna y jugosa, servida con salsa verde o roja, es una delicia que conquista a todos.

Tacos de barbacoa: Originarios del centro de México, estos tacos ofrecen carne de borrego cocida en su jugo, envuelta en hojas de maguey, brindando un sabor único.

Tacos de suadero y longaniza: Combinación de carne de res y embutido, acompañados de salsas caseras, ideales para quienes buscan una mezcla de sabores intensos.

Tacos de cochinita pibil: Carne de cerdo marinada con achiote y cocida en hojas de plátano, servida con cebolla morada encurtida, típica de la región sureste del país.

Sugerencias para disfrutar los tacos al máximo

Para vivir una experiencia auténtica, se recomienda acompañar los tacos con bebidas típicas como agua de horchata o de jamaica. Asimismo, es aconsejable acudir a taquerías reconocidas por su sabor y tradición, donde se destacan tanto los tacos al pastor como los preparados al carbón.

En resumen, el 15 de septiembre es un momento ideal para festejar la independencia de México con sus sabores más emblemáticos. Los tacos, en sus múltiples variantes, se convierten en el complemento perfecto para una celebración llena de historia y orgullo nacional.

YC