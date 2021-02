Menudería y cenaduría La Estancia: La gran sorpresa

Hace un par de semanas, mi amigo Nacho me marcó para pedirme le recomendara y lo acompañara por un buen pozole rojo. Investigando dónde podría haber dicho platillo, ya que el pozole rojo es más bien del noroeste del país, me comentaron que en menudería y cenaduría La Estancia habría y nos dispusimos averiguarlo.

Está en avenida Guadalupe casi esquina Av. Patria a un costado de la Farmacia Guadalajara. Es un restaurante que de fachada se ve como una casa, pero que al entrar es un gran salón con infinidad de mesas y una terraza al fondo que se antoja para comer y pasarla bien.

Por la mañana tienen menudo, quesadillas fritas y desayunos al gusto y por la tarde cambia a cenaduría con todos sus platillos.

Pedí un pozole rojo chico $60 con carnaza y lengua. También tienen trompa, oreja, lomo cachete y cabeza. Lo ofrecen en cuatro tamaños y tiene un caldito muy clarificado y con mucho sabor. A esa combinación de chiles secos con lo que lo preparan, hacen que el platillo sea muy ligero y se disfrute hasta la última cucharada, su carne está sin gorditos y muy limpia.

Acompañé con una quesadilla frita de chicharrón $50, que también tienen de picadillo, champiñón, flor de calabaza, chorizo, carne y chilorio entre otras; es hecha al momento y frita al gusto. Viene un poco gordita por su relleno y justo al punto de dorada. La acompañan con queso crema, lechuga y salsas para ponerle al gusto, opté por la roja que no era de picor alto y unas gotas de otra de esas para campeones. El guiso del chicharrón (que es de pancita con mucha carnita) estaba súper bueno y la combinación de los jugos del platillo con las salsas y el chopeo de cada bocado es excepcional.

Por último, no podía faltar la flauta de pollo $95, debo confesar que las flautas son mi debilidad y nunca podré ir a una cenaduría sin pedir una. Aquí las ofrecen de papa, frijol, picadillo, requesón, rajas y deshebrada. No son de un tamaño grande la verdad, más bien la llamaría mesurada en tamaño, no llegaba a 20 centímetros, pero estaba muy crujiente y con mucho relleno. Las salsas, que te sirven aparte para que no se aguade, tienen el típico sabor de salsa de tomate cocido con un poco de cebolla, orégano y vinagre. Sencilla pero siguiendo la tradición, la acompañan con queso fresco desmoronado, crema y lechuga.

De tomar ofrecen aguas frescas, la verdad pensé que serían preparadas ahí, pero son de esas industrializadas que ya vienen embotelladas, menos un punto.

Tienen un horario muy amplio: empiezan a recibir desvelados y desmañanados a las 7:00 de la madrugada y atienden hasta las 10:00 de la noche, así que no hay pretexto alguno.

¡Sé feliz!

Toma nota

Visita la menudería y cenaduría La Estancia

D. Av. Guadalupe #5085, Jardines del Tepeyac, Zapopan.

T. 33 27124704.

W. @menuderialaestancia

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * *