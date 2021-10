Las mascotas ocupan un lugar especial en nuestro corazón, y por ende, también tienen un espacio reservado en las redes sociales, donde algunos de nosotros no nos cansamos de compartir las curiosidades de nuestro pequeño compañero, aunque muchas veces consiga más likes y me encanta que nuestras propias fotos; ya sabes, como si no hubiera selfie, filtro, o cámara que le compita a esa inagotable fuente de ternura que camina en cuatro patas. Y para que tengas un nuevo pretexto para seguir tomándole fotos a cada rato, te compartimos estos cinco consejos de fotografía para mascotas:

1. Antes de hacerla, planéala

Puede parecer simple, pero como en toda sesión de fotos, obtendrás mejores de resultados si reúnes todo lo necesario antes de iniciar. Fija una hora adecuada del día según el lugar donde vayas a tomar las fotos, los atardeceres se ven bien en el exterior, aunque si vas a usar una habitación cerrada conseguirás mejores resultados con la luz de la mañana.

UNSPLASH/HANNAH LIM

Reúne todo lo que necesitas como: cámara accesorios, flores, ropa para tu mascota y los fondos que vayas a utilizar según el tema o concepto que tengas en mente para la sesión (puedes buscar inspiración en internet), además no olvides tener a la mano sus juguetes favoritos, así como una bolsita llena de sus premios favoritos para mantenerlo motivado durante toda la sesión.

2. Mejor sin Flash

UNSPLASH/LINDA SEGERFELDT

Diferentes sitios recomiendan la luz natural a la hora de fotografiar mascotas por una sencilla razón: los animales no están familiarizados con el parpadeo de luz y pueden sentirse desorientados e incluso incómodos, algo que seguramente se reflejara en nuestras fotos.

Además, estéticamente no es una luz que los favorezca en realidad, ya que generalmente suelen salir con los ojos rojos o con algunas partes sobre expuestas debido al reflejo de la luz en su pelo.

3. Ponte a su nivel

UNSPLASH/LUCREZIA CARNELO

Cuando fotografiamos a nuestra mascota de manera espontánea, generalmente lo hacemos desde nuestra altura, ocasionando que nuestro amigo salga igual en fotos a como estamos acostumbrados a verlo, pero si nos agachamos o ponemos nuestro teléfono sobre el piso, su mirada quedara a la altura del lente, dándole protagonismo a su expresión y rasgos faciales, lo que resultara en imágenes más íntimas y cercanas, justo lo que se busca en un buen retrato.

4. Intenta capturar su personalidad

Al igual que pasa con las personas, todas las mascotas poseen un carácter y temperamento distinto, algo muy beneficioso en este caso porque nadie conoce los gustos de tu mascota mejor que tú.

UNSPLASH/SEREJA RIS

Cuando estés tomándole fotos intenta perseguir siempre esas cualidades naturales del animal, por ejemplo, Si tienes un gato perezoso y dormilón tal vez quieras retratarlo en su cama; Por otro lado, si tu perro adora ir por la pelota ¿por qué no hacerla parte del retrato?

5. Amor y paciencia, la fórmula infalible

Es importante tener presente que la actividad pierde sentido cuando alguno de los dos no se está divirtiendo, por ello es importante tener mucha paciencia y no empeñarnos excesivamente en conseguir una foto tal como la imaginamos. Si tu amigo no coopera como te gustaría o no se siente cómodo con las poses o accesorios que te gustaría verle modelar, déjalo ser. Después de todo, tanto en los animales como en los niños pequeños, es mejor tener una foto mal tomada con ellos felices, que una imagen perfectamente estética de un perro o un niño asustado.

***

