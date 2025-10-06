¿Cómo se elimina el historial de Meta IA?

WhatsApp y toda la suite de aplicaciones de Meta tienen un asistente conocido como Meta IA; una herramienta útil para obtener información y para generar contenido de manera instantánea.Sin embargo, debes de tener cuidado con la información que le proporcionas y el uso que le das. Pese a que este tipo de tecnologías suelen operar con medidas de seguridad, pueden acceder a tu cuenta y conocer tus datos personales.Si sueles usar Meta AI con frecuencia, te decimos cómo eliminar el historial.Antes de explicarte los cuidados que debes tener con la IA de WhatsApp, es importante que sepas que utilizarla de vez en cuando no es malo; al contrario, te permite traducir información, generar textos, crear imágenes, realizar preguntas y mucho más.Pero, como cualquier herramienta de Inteligencia Artificial, necesita acceder a ciertos datos para funcionar adecuadamente.De acuerdo con Meta, su asistente virtual obtener información de los usuarios como la foto de perfil, correo, chats, ubicación y otros más para personalizar la experiencia de navegación.Aunque las compañías garantizan la protección de estos datos, una medida de protección es borrarlos por los siguientes motivos:Además, considera que el uso constante de esta herramienta puede consumir rápidamente la batería de tu dispositivo y los datos móviles.También te recomendamos tomas otras acciones para darle un uso responsable a la Inteligencia Artificial de WhatsApp:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB