Durante años, el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio se han popularizado como productos “milagrosos” para la limpieza del hogar. Sus bajos costos, su origen natural y la facilidad para conseguirlos los convirtieron en alternativas muy atractivas frente a los químicos tradicionales. Sin embargo, expertos en química doméstica y especialistas en higiene advierten que mezclarlos no es tan efectivo como parece e incluso puede ser contraproducente.

Una combinación que se neutraliza

Cuando el vinagre (que es ácido acético) se junta con el bicarbonato (una base), ocurre una reacción química inmediata: ambos se neutralizan y producen agua, dióxido de carbono y un poco de acetato de sodio. Esto explica la famosa espuma efervescente que muchos relacionan con “poder limpiador”, pero en realidad esa reacción reduce la eficacia de los dos productos. Es decir, la mezcla pierde la mayoría de sus propiedades desinfectantes y desengrasantes.

Riesgos en la limpieza del hogar

Además de ser poco útil, esta combinación puede generar otros inconvenientes:

Acumulación de presión: si la mezcla se guarda en un recipiente cerrado, la liberación de dióxido de carbono puede causar que estalle.

Falsa sensación de limpieza: la espuma crea la impresión de que la superficie queda desinfectada, pero en realidad no elimina bacterias ni suciedad de forma profunda.

Manchas o daños en materiales: al aplicarla de manera incorrecta en superficies delicadas como mármol, madera o aluminio, se pueden generar manchas o deterioro.

Cómo utilizarlos por separado

Tanto el vinagre blanco como el bicarbonato de sodio sí son útiles en ciertas tareas de limpieza, siempre y cuando se usen por separado:

El vinagre blanco es eficaz para eliminar olores, desinfectar vidrios y espejos, y quitar restos de jabón en baños.

El bicarbonato de sodio funciona muy bien como abrasivo suave para fregar ollas, desodorizar alfombras y neutralizar olores en el refrigerador.

