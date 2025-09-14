¿Qué son los probióticos y cómo benefician a la salud?

Los probióticos son microorganismos vivos que pueden favorecer la salud intestinal. Generalmente son bacterias o levaduras, y se encuentran de forma natural en alimentos fermentados como el yogur.

Asimismo, estos microorganismos pueden agregarse a los alimentos, y también están disponibles en formato de suplementos alimenticios.

Los investigadores han tratado de encontrar la relación entre los microorganismos del intestino, y de afecciones y enfermedades como alergias, diabetes, obesidad, depresión, síndrome del colon irritable, caries y enfermedades de las encías.

De acuerdo con dichas investigaciones, se ha demostrado que los probióticos pueden ser de utilidad en estos casos , no obstante, todavía no hay pruebas de que realmente mejoren la salud ni si son seguros para todo el mundo.

Beneficios

Los probióticos poseen varios beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

Equilibran la microbiota: Ayudan a mantener un equilibrio saludable de los microorganismos en el intestino.

Ayudan a mantener un equilibrio saludable de los microorganismos en el intestino. Protegen el intestino: Contribuyen a crear un ambiente intestinal ácido que dificulta el crecimiento de organismos dañinos.

Contribuyen a crear un ambiente intestinal ácido que dificulta el crecimiento de organismos dañinos. Mejoran la digestión: Favorecen la digestión y la absorción de nutrientes.

También ayudan a tratar afecciones como la diarrea, el síndrome del intestino irritable, estreñimiento, refuerzan el sistema inmunitario y, según las investigaciones, pueden mejorar las condiciones como dermatitis atópica, ansiedad y depresión.

¿En dónde se encuentran?

Los probióticos pueden encontrarse en los siguientes alimentos fermentados:

Yogur

Kéfir

Leche fermentada

Chucrut (col fermentada)

Miso

Kombucha

Suplementos en cápsulas o polvos

Es importante tomar en cuenta que existen diferentes cepas de probióticos, y cada una puede tener distintos beneficios.

