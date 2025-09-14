Domingo, 14 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Qué son los probióticos y cómo benefician a la salud?

Existen diferentes cepas de probióticos, y cada una puede tener distintos beneficios

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Descubre qué son los probióticos y sus beneficios. UNSPLASH / S. CERVERA / CDC

Descubre qué son los probióticos y sus beneficios. UNSPLASH / S. CERVERA / CDC

Los probióticos son microorganismos vivos que pueden favorecer la salud intestinal. Generalmente son bacterias o levaduras, y se encuentran de forma natural en alimentos fermentados como el yogur.

Asimismo, estos microorganismos pueden agregarse a los alimentos, y también están disponibles en formato de suplementos alimenticios.

Los investigadores han tratado de encontrar la relación entre los microorganismos del intestino, y de afecciones y enfermedades como alergias, diabetes, obesidad, depresión, síndrome del colon irritable, caries y enfermedades de las encías.

De acuerdo con dichas investigaciones, se ha demostrado que los probióticos pueden ser de utilidad en estos casos, no obstante, todavía no hay pruebas de que realmente mejoren la salud ni si son seguros para todo el mundo.

Lee: Así debes cuidarte durante las fiestas patrias si padeces diabetes

Beneficios

Los probióticos poseen varios beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

  • Equilibran la microbiota: Ayudan a mantener un equilibrio saludable de los microorganismos en el intestino.
  • Protegen el intestino: Contribuyen a crear un ambiente intestinal ácido que dificulta el crecimiento de organismos dañinos.
  • Mejoran la digestión: Favorecen la digestión y la absorción de nutrientes.

También ayudan a tratar afecciones como la diarrea, el síndrome del intestino irritable, estreñimiento, refuerzan el sistema inmunitario y, según las investigaciones, pueden mejorar las condiciones como dermatitis atópica, ansiedad y depresión.

¿En dónde se encuentran?

Los probióticos pueden encontrarse en los siguientes alimentos fermentados:

  • Yogur
  • Kéfir
  • Leche fermentada
  • Chucrut (col fermentada)
  • Miso
  • Kombucha
  • Suplementos en cápsulas o polvos

Lee: Consejos de expertos para limpiar tus joyas de plata desde casa

Es importante tomar en cuenta que existen diferentes cepas de probióticos, y cada una puede tener distintos beneficios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones