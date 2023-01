Lexus IS 2023: Lujo y comodidad

Los sedanes premium están muy bien representados, sobre todo en el segmento de los compactos, donde los alemanes dominan ampliamente. Es ahí donde Lexus quiere hacer una propuesta propia con el nuevo IS 2023, modelo en el que predomina el buen diseño, la comodidad y la fiabilidad.

Todo comienza con una cara muy al estilo de la armadora nipona, con una gran parrilla delantera, el uso de elementos cromados y rasgos afilados, como el de los faros, por ejemplo, además, formas de volumen trasero que crean un conjunto de buenas proporciones y de buen gusto.

Como es de esperarse, el habitáculo es una oda de equipo y materiales de calidad, como en los asientos, en donde encontramos cuero, o las amenidades, en donde la lista es larga, pero destaca con una pantalla de 10.3 pulgadas, mandos digitales y táctiles, climatizador por zonas, ventilación en los asientos y un largo etcétera.

La seguridad es otro aspecto generoso, pues es ahí donde Lexus coloca 10 bolsas de aire y una serie de asistentes que se encuentran desde el modelo base, como lo es este IS 300. La alerta de tráfico cruzado, la cámara de reversa, el Lane Trace Assist y más, ayudan al conductor a tener una conducción más segura.

El tren motor no tiene malos números, pues se presenta con un bloque de cuatro cilindros en línea con 2.0 litros de desplazamiento e inducción forzada, preparado para la entrega de 241 caballos de fuerza y 258 lb-pie de par, con una caja automática de ocho velocidades de convertidor de par y tracción trasera.

Concebido para tu comodidad

La categoría donde encontramos al Lexus IS está plagada de opciones deportivas y, aunque las cifras de este japonés podrían sugerir otra cosa, la realidad es que a este sedán le encontramos un mejor desempeño en ciudad.

El caballaje es bueno y el motor tiene un buen desplazamiento, pero la realidad es que la puesta a punto del motor hace que el desarrollo de la velocidad no sea explosivo, sino gradual, pues, si exiges de manera abrupta al pedal derecho, obtendrás un marcado lag y un “despegue” un tanto deficiente.

Por otra parte, la conducción tranquila es el polo opuesto. El propulsor es suficiente para un andar sobrado en condiciones de poca exigencia y todo se complementa por elementos propios de este tacto, como la suave dirección o la firmeza no tan marcada de la suspensión, que adelante cuenta con doble horquilla y atrás es independiente.

El habitáculo denota la calidad con la que fue hecho, con buen sentir general de los materiales, aunque hay un par que parecen ocultos que podrían ser mejores. Por otra parte, hay suficiente espacio y comodidad, aunque existe una importante saturación de botones que puede llegar a abrumar.

Sin lugar a dudad el Lexus IS 2023 es una gran opción, sobre todo para quienes buscan alternativas al Audi A4, el Mercedes-Benz Clase C y el BMW Serie 3, pues ofrece elementos que concuerdan más con un perfil citadino y para quienes busquen un rendimiento mesurado y no tan deportivo como el de sus contrincantes.