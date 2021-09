¡Leven anclas! Vacaciones en crucero

Casi siempre cuando pensamos en un viaje de vacaciones, en nuestra mente aparecen las opciones de hacerlo en vehículo (para distancias cortas y medianas) o avión (si el destino se encuentra algo lejos). Pero la propuesta que hoy coloca PASAPORTE sobre la mesa es algo diferente. Ni tierra ni aire: Viajar sobre el agua. Y hacerlo como lo hicieron los grandes exploradores de antaño: en barco.

Ojo, no cualquier barco, no nos referimos a una carabela o una canoa. Hoy es posible viajar por diversos mares en algo mucho más lujoso y menos húmedo: Un crucero.

Con todas las comodidades del siglo XXI, pero manteniendo ese romanticismo eterno, los viajes en crucero son una perfecta opción para quienes buscan conocer muchos lugares, no despegarse del mar y no preocuparse por andar cargando la maleta de un hotel a otro. En nuestro país tenemos como un gran plus la cercanía de dos regiones altamente demandadas para este tipo de aventuras: El Caribe y las playas del Pacífico Mexicano.

Puede que más de un lector haya tenido en mente viajar en crucero, pero tenga muchas dudas. Es por eso que te ofrecemos algunas respuestas para decidirte a viajar de manera diferente, al vaivén de las olas mientras disfrutas de un atardecer desde cubierta.



1.- Tus intereses Hay cruceros con todo incluido donde da igual a dónde llegues, todo está en el barco. Otros tienen menos actividades y servicios, pero ofrecen más tiempo en los destinos donde hacen escala. Dependerá de lo que busques el tipo de crucero que más te convenga.



2.- Empaca Ligero Algunas prendas casuales para la hora de la cena, trajes de baño y es todo lo necesario (si el itinerario es por destinos calurosos). Menos es más en este caso y te permitirá llevar souvenirs de los lugares de desembarco. Eso sí, al menos un atuendo elegante te servirá para asistir a la “cena del capitán” que ofrecen algunos cruceros.



3.- No olvides tus documentos Credencial de identificación, Pasaporte y visados si son necesarios. También lleva contigo en todo momento el itinerario del viaje y la póliza de seguro que contrates. Son, en muchos momentos, tus “salvavidas” ante cualquier problema.



4.- Verifica qué incluye el crucero y qué se paga aparte Muchos cruceros incluyen camarote, comida, actividades a bordo y entretenimiento. Pero hay otras actividades (incluyendo las actividades en puerto) que son aparte. Calcula bien tu presupuesto y recuerda, contratar con antelación hará que tus gastos sean más eficientes y eventualmente, menores.



5.- Aprovecha para desconectarte Por dos razones: Una es que si viajar fuera del país los servicios de roaming pueden disparar las tarifas de tu celular (aprovecha para ponerlo en modo avión aunque estés en un barco). La segunda es que si bien los cruceros ofrecen servicios de internet (a veces con un costo extra), siempre será agradable poder desconectarse de las redes sociales y no se diga de la oficina. ¡Disfruta!



6.- ¿Y el camarote? Los cruceros ofrecen exteriores e interiores, algunos con balcón y hasta suites. Procura seleccionar los que están lejos de zonas comunes (para que no haya una muchedumbre afuera de tu habitación). Recuerda que cuanto más al centro y abajo, más cerca estará del centro de gravedad de la nave y por lo tanto, se moverá menos.

