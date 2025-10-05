Cuatro imperdibles para tu primera visita a Madrid

La capital de España lo tiene todo para llenar la agenda del viajero. Experiencias gastronómicas, shooping, cultura, espacios naturales, adrenalina deportiva y buena vida nocturna.

Si estás por visitar esta metrópoli por primera vez, te compartimos una guía de infaltables en este viaje de descubrimiento. Quedarás enamorado de Madrid tras recorrerla.

La Gran Vía

¡Prepara calzado cómodo y la tarjeta bancaria! La Gran Vía ofrece tiendas de todo tipo para comprar algunos souvenirs y sobre todo ropa en tiendas de marca.

Entra (si puedes) a la gigantesca tienda de Primark, convertida ya en una atracción turística, no apta para quien huya de multitudes. A eso me refiero con poder entrar, pues usualmente la encontrarás colmada de clientes.

Vale la pena tomarte una foto con la fachada del Edificio Carrión a tus espaldas, mucho mejor si en la toma sale el letrero iluminado de Schweppes.

La Puerta del Sol

No, no verás una puerta coronada por un Sol por aquí, pero sí estarás en un punto neurálgico de la ciudad al que puedes llegar vía tren de cercanías desde el Aeropuerto Madrid-Barajas.

En esta plaza puedes atrapar algunas fotos infaltables, entre ellas con la estatua del Oso y el Madroño, integrados al escudo de la ciudad. Ojo, casi siempre hay fila para poder posar con esta figura.

Aquí también encuentras la placa del “kilómetro cero” del que parten todos los caminos del país.

Plaza Mayor

De forma cuadrada, fue antaño el corazón comercial de la ciudad. Hoy está repleta de restaurantes, bares y cafeterías, aunque toma en cuenta que se manejan muchos precios “para turista”.

En los alrededores hay tiendas para comprar recuerditos típicos de la ciudad, aunque su gran imán turístico es el Mercado de San Miguel. Vale la pena visitarlo al menos una vez para disfrutar de su ambiente, siempre en movimiento.

El Retiro

Caminando por la Gran Vía, tomamos la Calle de Alcalá y allí encontrarás algunos spots perfectos para la foto: Fuente de Cibeles y la Puerta de Alcalá (sobre la calle del mismo nombre), y a un costado de este monumento, el parque de El Retiro.

El momento perfecto para visitarla es en otoño. Ofrece un verdor espectacular y en su interior encontramos el estanque donde puedes pasear en lanchita y el Palacio de Cristal, entre otras construcciones.

