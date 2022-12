¿La época navideña asusta a tu perro? Así puedes ayudarlo

Los órganos sensoriales de tu perro no son los mismos que los tuyos o los de quienes se divierten con ensordecedores “cuetes”. Los perros no solo son más sensibles a la luz, también oyen y huelen mucho más.



Si nosotros escuchamos frecuencias de entre 20 y 20 000 hercios, los perros las oyen entre 15 y 50 000, por lo que perciben tonos agudos que ni siquiera oímos.



Es decir, no es que los explosivos sean más fuertes para tu mascota, sino que oyen muchos más ruidos, incluso cuando está dormido.



Piensa en la combinación de volumen y frecuencia del ruido, además de la carga olfativa de los petardos, otro factor de estrés para tu lomito. Una pesadilla canina.

ISTOCK/Pekic



¿Qué hacemos?



Si pasearás a tu can en este temporal que sea con la correa y en lugares tranquilos.

Recuerda que la correa es esencial para evitar que se fugue despavorido si escucha explosiones, de hecho, si te es posible viajar a zonas más lejanas para este paseo, como bosques o la playa, hazlo recordando las horas fijadas para lanzar los cohetones y así elijas ese horario para alejarte, si te es posible.



Solo en casa



Trata de permanecer con tu perro y no dejarlo solo en los momentos que sepas le produzcan estado de agitación.



En este punto del año, los perros necesitan tener una persona de referencia cerca para que les transmita seguridad.



Cierra todo



Si cerramos puertas, ventanas y persianas disminuimos el ruido, aunque este tiende a penetrar incluso los muros.



Sin embargo, resulta útil, tomando en cuenta que hay perros que se ponen nerviosos con la luz artificial en el cielo.



Enciende la tele



Con tu música o videos podemos tranquilizarlo, así mismo, también puedes desviar su atención con olores o snacks. Sin exagerar, busquemos que dirijan su olfato y gusto a otros temas de su agrado.



Contagia calma



Regala a tu perro la sensación de que todo irá bien. Tú voz y caricias seguro lo reconfortarán más que cualquier otra fuente de calma.



Alternativas



También existen adiestradores caninos que retoman el método TTouch: caricias especiales con las manos, que relajan las tensiones.



Finalmente, la popular thundershirt es compuesta por un material robusto y se pone ceñida alrededor del cuerpo del perro para que su suave presión en ciertos puntos de presión relajantes calme al lomito.

