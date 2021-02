La Estación de Lulio, creciendo en tiempos de crisis

Desde que abrió al público en calle libertad en 1996, La Estación de Lulio fue ganando comensales, enamorados de su café y su ambiente para charlar y pasarla bien. Conforme pasaron los años, Lulio creció. Primero Rubén Darío, en Providencia; después, en La Estancia, en la Av. Sebastián Bach, y recientemente en Av. Providencia esquina Alberta.

Vi que recientemente abrieron en Av. Providencia y fui a visitarlos. El lugar está muy bien montado, diría que hasta mejor que los otros restaurantes, con una terraza muy cómoda y sillas que invitan a quedarse horas. Su menú está enfocado en desayunos y aunque ofrecen por la tarde y noche algunos otros platillos, te pueden preparar lo que se te antoje de su menú a cualquier hora. Algo así como desayunos servidos todo el día.

Para iniciar pedí un jugo de mandarina que estaba en su punto, era un vaso grande, me ha tocado que en algunos restaurantes sirven muestras de jugos. Tenía una temperatura fresca sin estar frío.

Para no fallar, ordené mi favorito. Huevos Lulio $81 los sirven en un tazón de barro, llevan una cama de frijoles negros de la olla, tocino en trocitos (antes me había tocado un par de tiras enteras) y dos huevos estrellados tiernos encima, mismos que bañan en una salsa no picosa de jitomate, roja pues, y al final espolvorean un poco de queso Cotija fresco. El platillo es muy bueno y diferente, si hay huevos en salsa en otros lugares, pero el aquí aporta mucho más que solo eso, se los recomiendo.

Los chilaquiles $82 los ofrecen rojos, verdes, con mole, con chipotle. Pedimos verdes con chicharrón prensado $19 (el extra de chicharrón) su salsa tiene chile serrano, pero solo se siente el sabor, no el picor. Vienen muy bien servidos, abundantes es la palabra, todos sus totopos bien bañados en la salsa que no es ligera sino con mucha consistencia. Los presentan en totopos bien crujientes de tamaño algo más que bocado y con unos frijoles refritos muy buenos, pasados por un procesador y con un poco de queso Cotija.

Para finalizar (la dieta) pedimos un croque-madame $124 que es este sándwich de jamón con queso al cual por encima ponen salsa bechamel, más queso y gratinan; encima de todo ponen un huevo pochado muy tiernito, es un desayuno de campeones. Lo hacen con pan de caja de semillas y especias muy bueno, el corte del pan no es muy grueso, cosa que se agradece, he probado algunos que se hacen muy panudos. Le ponen un aioli de ajo, aderezo dijón y arúgula. El queso que le ponen tanto dentro como por fuera es Gruyer, que le aporta mucha personalidad al platillo y sabor.

La Estación de Lulio se caracteriza por tener esas terrazas que invitan, y esta sucursal no es la excepción, su terraza está con ganas de repetir y si añadimos que el amueblado es todavía más cómodo, le auguro mucho éxito.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

La Estación de Lulio

D. Av. Providencia #2848 esquina Alberta, Providencia, Guadalajara. T. 33 3627 6469.

H. 8:00 AM a 9:00 PM.

W. @luliorestaurante

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * * *