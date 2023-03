Kia Niro, un híbrido fuera de serie

Cada vez son más quienes demandan vehículos híbridos y Kia tiene en su portafolio a uno de los más interesantes en todo México. Nos referimos al Niro, modelo que hace poco más de un año cambió de generación y es mucho mejor que la anterior.

De entrada, el diseño evoluciona de manera favorable, con un entorno menos genérico y rasgos modernos, como los iluminadores inferiores que fungen como los principales, y un interesante conjunto de LED, además, un pilar C en tono negro para más modernidad y una parte posterior que muestra el esmero con el que el producto fue creado.

La cabina es igual de actual que la cara externa, con un conjunto de un panel de instrumentos digital y una pantalla central, ambas unidas y con un tamaño independiente de 10.25 pulgadas. El rubro tecnológico se complementa con conexión inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico, aire acondicionado digital, entradas USB tipo C y más.

La seguridad pretende ser una carta fuerte de este nuevo Niro, con ocho bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y ABS, aunado a algunas ADAS, como el sistema de mantenimiento de carril, la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, control de crucero, monitor de punto ciego, entre otros.

El conjunto mecánico es compuesto por un motor a gasolina de 1.6 litros de ciclo Atkinson y un asistente eléctrico, cuya suma de fuerza llega hasta los 139 caballos de fuerza y 195 lb-pie de torque, cerrando con una caja automática de doble embrague de seis velocidades.

Un híbrido de buen rendimiento

No sólo de la belleza vive este Kia Niro pues, si ya dejamos claro que se ve muy bien, hay que ver cómo hace las cosas donde importa y eso es en el rendimiento y en la conducción cotidiana en general. El tren de propulsión está diseñado para un buen rendimiento de combustible, por lo que no es posible esperar grandes aceleraciones o recuperaciones veloces, hecho que se hace más marcado en carretera, pues en ciudad es un tema más sencillo de lograr. La dirección es en exceso suave y puede que las dimensiones y posición del vehículo no te entreguen las sensaciones de una “camioneta”, pero la realidad es que el manejo es bueno por el bajo centro de gravedad, haciendo de este híbrido un tanto más ágil de lo que esperarías. El consumo citadino supera de manera sencilla los 18 km/l, una cifra nada despreciable, pero que sin duda puede mejorar si tienes un poco más de voluntad de cuidar el peso sobre tu píe derecho, por lo que un rendimiento superior no sería tan difícil de alcanzar.

Hay cosas que pueden ser más cómodas, como la convivencia con la caja de doble embrague, pues se siente un poco “dudosa” en algunos cambios y eso puede llegar a ser un tanto molesto, además de no ser tan rápida como suelen ser este tipo de componentes.

Hay un cúmulo de virtudes que favorecen a la nueva Kia Niro, que sabe colocarse como una opción fuerte en el segmento. Sus cartas fuertes son el rendimiento de combustible, la seguridad y un atractivo estético, que hasta resulta raro en un coche híbrido tradicional.