Impulsan foro “Green Fashion” para generar moda incluyente

Con el objetivo de dialogar sobre los desafíos actuales de la industria de la moda en México que mejoren las condiciones de sus proyectos, es que este lunes 28 de marzo se realizará el Foro “Green Fashion- Tendencias de moda para el futuro incluyente”, en las instalaciones de la Red de Centros de Innovación del Área Metropolitana de Guadalajara (REDi AMG), ubicado en calle Manuel López Cotilla 1505, colonia Americana, con un programa que contempla charlas y networking para el sector especializado.

Entre los principales ponentes que tendrá el foro destaca la participación del diseñador Anuar Layón, quien con más de 14 años de experiencia, es director director creativo y diseñador de distintos proyectos como “Mexico is the shit”, Prima Volta, SadBoy, White Tag y Mercadorama Custom, marcas en las que ha tenido la oportunidad de desarrollar diferentes prendas y colecciones en colaboración con Daft Punk, Wu- Tang Clan, Iggy Pop, Molotov, Phoenix y Queens of the Stone Age, entre otros.

Anuar Layón ha colaborado con distintas marcas internacionales y transnacionales, entre ellas Huawei, Bomberg, Kiehl's, Absolut, Jeep y Nike, siendo el primer diseñador mexicano en desarrollar un artículo para ésta.

En 2018 presentó una colección en colaboración con “Los Simpson”, abriendo un nuevo camino al diseño mexicano y la industria nacional. Recientemente presentó su primera línea de interiorismo y diseño industrial en colaboración con Ducolab, exponenciando su creatividad y siendo éste el parteaguas en la creación de producto industrial, que lo llevó a desarrollar un edificio en Tijuana, bajo su firma.

Anuar Layón encabezará la conferencia “Urban Fashion Regenerative Brand”, con la que explorará la experiencia de esta marca urbana de moda responsable relacionada a la responsabilidad de crear una marca de moda sin estereotipos y cómo poder generar buenas prácticas dentro de ella, empezando tratando dignamente a toda la cadena de valor.

Al terminar, se llevará a cabo un espacio de diálogo para abordar temas de igualdad de género, innovación, y sustentabilidad en el sector de la moda en México con panelistas expertos en los temas a tratar. El objetivo es reflexionar y poder crear estrategias para implementar prácticas reales dignas en la moda. De estas sesiones se pretenden proponer compromisos para 2022 en los que puedan intervenir la iniciativa privada, pública y la academia.

El foro comenzará a partir de las 16:00 horas con el siguiente orden:

16:10 horas: conferencia: “Urban Fashion Regenerative Brand”, impartida por Anuar Layón.

17:20 horas: panel “Green Fashion - Tendencias de moda para el futuro incluyente”, moderada por Fernanda Samayoa, directora de SCAL Comunicación.

17:50 horas: conclusiones.

18:10 horas: networking.

Los interesados en acudir al foro –con cupo limitado- deberán comunicarse al correo moda.chouroom@gmail.com o al teléfono 33-3626-7546.

AC