“Contrapunto”, la reciente colección de Mosma Moda

El diseñador jalisciense Mauricio Mosqueda, director creativo de la firma Mosma Moda ha desarrollado su nueva colección Primavera/Verano 2022 titulada: “Contrapunto”, la cual es el reflejo de una madurez emocional por la que atraviesa a propósito de los recientes cambios sociales derivados de la pandemia, el cambio climático, y de las exigencias de la comunidad LGBT así como de las mujeres por un mundo más justo y en equilibrio.

“Contrapunto” es una colección sobria, con una gama de tonos monocromáticos como lo son el blanco, gris claro, azul cielo, melón y negro, otorgándoles a cada una de las piezas un toque minimalista en sinergia con la comodidad que busca hoy la audiencia, sin dejar de lado la propuesta de diseño que es tan característica de Mosma Moda donde resalta un espíritu divertido y revolucionario.

“Esta colección es un reflejo de lo que para mí ahora es importante. La selección de los materiales la decidí a partir de las prioridades que tengo hoy día, desde un enfoque de madurez y conciencia sobre mi entorno”, confiesa Mauricio Mosqueda.

"Esta es una colección mucho más madura"

Los materiales con los que trabaja para este reciente proyecto son la manta y el algodón. “Este es un nuevo camino para mí, usualmente trabajaría con materiales que tuviesen más poliéster, pero decidí tomar un riesgo”.

En vista de que las estaciones del año son caprichosas derivado del cambio climático, la apuesta es hacer indumentaria atemporal, pero con los acentos propios de la primavera y el verano en este caso.

“Estamos atravesando cambios en el mundo altamente sorprendentes y me parece que hoy las personas a la hora de consumir, hacen sus compras de manera más consciente, no solamente pensando en el diseño mexicano, también en cuanto a la calidad y responsabilidad con la que se elaboran cada una de las prendas. Por eso creo que esta es una colección mucho más madura, desde la elección de los tonos, la propuesta de los cortes, las formas, los terminados y claro, los materiales”.

Estas piezas van desde un short amplio, shorts cortos, camisas, batas, completos, pantalones, etc. CORTESÍA

Mauricio no comercializaría con prendas que no le gustaran o que no lo hicieran sentir cómodo, por ello es que en sinergia con su equipo de trabajo, diseñó y elaboró prendas con propuesta y funcionalidad. “La inspiración para esta indumentaria inicia a partir de lo que yo usaría en esta temporada de calor, de lo que me gusta y me funciona para mi día a día, permitiéndome ir a diferentes lugares sintiéndome cómodo y viéndome espléndido. Entonces, es otra vez, un reflejo muy personal de lo que yo como Mauricio Mosqueda incluiría en mi vida”.

Estas piezas van desde un short amplio, shorts cortos, camisas, batas, completos, pantalones, pantalones cortos, camisetas sin mangas, un coordinado de manta en red para ir a la playa, así como un mono que puede convertirse en la pieza más divertida y a la vez más la más cómoda para usar, ya que en una sola pieza el usuario tendrá la parte alta y baja de un mismo look, “también hay un kaftan que amarán quienes se sienten cómodos usando faldas”, resalta Mauricio Mosqueda.

“Hablando del nivel de conciencia que estamos tomando para hacer cada pieza, me gustaría recordarle a todes los que nos siguen y forman parte de Mosma Moda, que nuestras piezas se confeccionan de manera artesanal, no maquilamos, así que aprovechamos al máximo la tela cuando cortamos cada una de nuestras piezas, esto hace que se puedan hacer los acomodos de los patrones de mejor manera para aprovechar cada rincón del material y no desechar absolutamente nada de él”.

Cada pieza es hecha sobre pedido y a la medida, los precios oscilan desde los $700 a los $1,800 pesos en esta colección. En los próximos meses se lanzará la página web para tener una comunicación más directa con los consumidores.

“Si pienso en el futuro me gustaría agregar que para mí es importante pensar en la responsabilidad que tenemos como seres humanos y que cuidar nuestro entorno no solo es preocuparnos por el ahorro del agua, o no tirar basura, también es tener la conciencia de qué y a quién le compramos lo que usamos, más aún, cómo se hace eso que portamos sobre nuestro cuerpo y por cuántos procesos pasó antes de llegar a nuestras manos. No dejemos una huella de carbono tan grande, el mundo nos necesita”.

