Tenemos una semana de retos y esfuerzos para lograr tus metas, tú sabes si das el 100% o te quedas con menos. Que estos días estés llena de cosas positivas y productivas. Bendiciones infinitas, tu amiga Laura Rivas. T: 3317925516 y 3326220656. www.laurarivas.net Instagram y Twitter: @soylaurarivas. Que está semana de Pascua Florida este llena de bendiciones infinitas y paz profunda.

HORÓSCOPO DE ARIES

La Luna de virgo armoniza con Plutón en Capricornio trayendo un deseo de cambio en el sector laboral, concéntrate en los detalles y los pequeños hábitos diarios y así pueden sumar grandes recompensas prende una vela Rosa, tu número el 16.

HORÓSCOPO DE TAURO

La Luna te atrae un deseo de cambio en la parte educativa siempre hay mucho que aprender, recuerda ser más humilde, te sientes con la energía baja y prende una vela amarilla. Tu número es el 15.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Te has sentido muy reflexivo, sin duda una de las cosas que debes hacer es enfrentarte a eso que te está carcomiendo por dentro, quizás debes de empezar a dar algunas respuestas a alguien o quizás a ti. Prende una vela blanca, tu número es el 80.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Para entenderte hay que quererte y para quererte hay que tenerte, no es tan sencillo, te sientes con mucho sueño y cansado pero esta semana es de reflexión, prende una vela azul. Tu número para esta semana es el 29.

HORÓSCOPO DE LEO

Empieza el fin de semana y la verdad es que a pesar de todo no dejas de tener esa luz, es maravilloso como alegras a los demás sus días pero no te confíes, no dejes de tener un “plan b”, te sientes optimista y eso es bueno, prende una vela naranja. Tu número es el 8.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Te atraen las personas muy inteligentes con las ideas claras y que entiendan tu sentido del humor, te gustan las cosas claras y eres perfeccionista. Te has sentido con mucha pesadez y cansancio, prende una vela roja. Tu número es el 7.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Vives en un quiero pero no puedo constante, cuando estás mal quieres expresar de verdad todo lo que te preocupa pero no puedes, tu timidez no te deja sacar todo lo que llevas dentro. Te sientes muy cansado últimamente, tu número es el 20, prende una vela morada.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Quizás no eres considerado el mejor signo zodiacal pero sí eres el más potente de los que tiene más fuerza, consigues todo lo que te propones y te sientes motivado hacer cosas nuevas. Prende una vela azul, tu número es el 25.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Te sentirás independiente, tranquilo, calmado, sereno, amistoso y desprendido. Vives según tus propias reglas y a pesar de eso necesitas gente que se preocupe por ti aunque te cueste reconocerlo y tú lo demuestras poco. Prende una vela amarilla y tu número es el 30.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Sabes dar buenos consejos pero sólo celos darás a la gente que quieres y que los necesite de verdad, todos los que están a tu lado pueden estar seguros de que nunca les vas a fallar, te sientes en paz y armonía, prende una vela verde y tu número es el 12.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

Tienes mucha fuerza pero también tienes límites. Antes de dar una mala contestación, es lógico, sólo inhala, exhala e inspira, eres inteligente, sociable, intuitivo, empático y generoso, te sientes con mucha fuerza interior, prende una vela blanca y tu número es el 33.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Haces como que te comes las mentiras de las personas pero lo tienes claro, sabes cuándo te mienten, aun así eres de las personas que acaban perdonando aunque hayan sido malos contigo, no te gusta vivir en conflictos o cosas pendientes, te sientes pensativo e intuitivo, tu número es el 77.

