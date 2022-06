Honda HR-V 2023, la generación que llegó más revolucionada

Comparada con la anterior Honda HR-V, la nueva generación de este producto en México (que ya se encuentra a la venta) es más grande en dimensiones, incluyendo la distancia entre ejes que ha mejorado el espacio interior, además de que cuenta con más equipamiento, tecnología y seguridad, por lo que se sube a una nueva categoría y sube de segmento, todo gracias a esa robusta carrocería que la hace ver, efectivamente, más musculosa.

En el apartado estético tenemos una parrilla y juego de luces actualizados, así como un cofre más alargado y un techo que corre hasta rematar en un pequeño alerón sobre el portón. Dependiendo de la versión lleva rines en color negro y contarán con medidas de 17 pulgadas para la versión de entrada y de 18 pulgadas para las versiones superiores. Sus dimensiones se extienden en 19.1 centímetros más de largo, 5 centímetros más a lo ancho y un centímetro más alto, con 4.5 centímetros más en la distancia entre ejes. Mide en total 4,550 metros de longitud. Con esto, ya se pone al tú por tú con rivales como Mazda CX-30 o Volkswagen Taos, por ejemplo.

Pasamos al interior, donde destacaremos antes que nada su gran espacio. En la parte posterior carecemos de salidas del aire acondicionado, pero en este primer contacto con la camioneta percibimos que el aire desde la parte delantera llega con buena fuerza hasta las plazas posteriores. Luego, tenemos puerto de carga USB, agarraderas en el techo y luces de lectura que se activan con pasar sutilmente un dedo. No tenemos descansabrazos pero sí un amplio espacio a lo largo y ancho, por lo que podemos viajar muy cómodos en la parte posterior. Además, la cajuela cuenta con 691 litros de capacidad, con espacio como para tres maletas grandes y así lo pudimos comprobar en este viaje que hicimos desde la planta de Honda en Celaya hacia Querétaro.

Mejoras tecnológicas y de seguridad se hacen presentes, principalmente por la conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, así como el “Honda Sensing” y su aura de asistencias. ESPECIAL/Honda

Pasamos al lado del copiloto, donde ya no tenemos agarradera en el techo, pero a cambio tanto piloto como acompañante tienen igualmente amplio espacio y unos asientos forrados en piel bastante cómodos. Desde el puesto de conducción observamos un tablero muy similar al Civic, bueno, echamos el carrete un poco para atrás y recordemos que HR-V 2023 está basada en la misma plataforma que el sedán, con apenas 5 centímetros menos en su distancia entre ejes, pero con la misma confortabilidad que tiene el sedán, incluso la posición de manejo y de los asientos hacen que nos sintamos en un auto como el Civic.

Otro elemento que atrae la HR-V de su hermano sedán es el tablero, con esas rendijas que posiblemente sean difíciles de limpiar a profundidad en caso de que se descuide la limpieza constante del interior. Por otro lado sobre sobresale la pantalla táctil de 9 pulgadas (de 7 pulgadas para la versión de entrada), con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, mientras que detrás del volante tenemos un clúster de instrumentos de 7 pulgadas, con distinto tipo de información que se puede configurar según los datos que queramos ponderar.

Otros elementos que podemos destacar son la buena visibilidad, el espejo electrocrómico, el autohold, puerto de carga por inducción incluso con espacio para teléfonos de gran tamaño, cinco puertos USB (incluyendo el de la banca posterior) y encendido por botón así como acceso “sin llave” con sensor.

El manejo en carretera entregó buenas cuentas, tenemos la opción de ponerla en modo “S” para mejorar el torque y además de paletas detrás del volante para hacer hasta siete cambios simulados. ESPECIAL/Honda

Manejo y seguridad

Para “engallarse” en un segmento superior, HR-V tenía que evolucionar también en su equipo y sistemas de seguridad, además también para justificar sus precios. Para empezar, todas las versiones contarán con 8 bolsas de aire, incluyendo dos para rodillas tanto para conductor como pasajero. Están presentes sistemas básicos como el control de estabilidad, la cámara de reversa, los frenos con ABS, pero sobre todo ya integra el “Honda Sensing”, que no es otra cosa que un completo sistema de asistencias como el mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo y que podemos ajustar desde los mandos del volante, así como el indispensable freno autónomo de emergencia. Por otra parte, el “Honda Lane Watch” está presente, sin embargo es un sistema que hace bien su trabajo aunque no a todos les agrada. Quizá hace falta afinar una pequeña cosa para que no se sienta tan intrusivo, sobre todo cuando estamos usando la navegación y necesitamos observar exactamente cuál es la salida y se interponga la cámara cuando activamos la direccional a la derecha. Es posible que tenga alguna opción para desactivarlo, o debería para aquellos que no lo prefieran.

Hablemos del manejo. Apenas tuvimos unos minutos para conocerla y manejarla, pero queda claro que su motor está completamente orientado a una vocación que lo hace “ahorrador”, pero si quieres explosividad, sensaciones de manejo más deportivas o reactivas, difícilmente lo encontrarás en esta combinación de motor-caja, a la que le vendría de maravilla algún bloque con turbo. Sin embargo, esto no lo hace un mal producto, pues nos queda claro que es muy cómoda en carretera, con buen aplomo, quizá un tanto “suelta” en los movimientos laterales, pero con una suspensión independiente que entrega un mejor control y la calidad de marcha tiene buena nota.

El ambiente interior es el de un vehículo más grande, sobre todo lo percibimos al viajar en la banca posterior. ESPECIAL/Honda

Alcanzamos a manejarla a ritmos de 160 km/h, pero alcanza cotas de hasta 200 km/h, aunque llegar a esa cifra superior le cuesta más trabajo. Otro detalle es el ruido de la caja CVT, que en combinación con el motor aspirado de 4 cilindros, 2.0 litros y 155 HP 136 libras-pie, puede rendir en el consumo entre 11 y 13 km/l, según la lectura de la computadora.

Con estos cambios, la HR-V se pone los guantes y como en el box, sale de su zona de confort y se trepa a una categoría donde navegan más pesos pesados en el mercado mexicano, ya veremos qué tal la abraza el público, no sin antes recordar que es un producto hecho en Celaya, en la planta de la compañía, desde donde se exporta a toda América, principalmente.

TOMA NOTA

Versiones y precios

HR-V Uniq en 533,900 pesos.

HR-V Sport en 569,900 pesos.

HR-V Touring en 599,900 pesos.

Mario Castillo/Celaya-Querétaro