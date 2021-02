Hablando de tradiciones

Si hablamos de restaurantes con tradición en Guadalajara, no podría faltar hablar de Restaurante Recco. Es ya una institución que ofrece calidad y excelentes platillos.

Con 48 años de atención al público, Recco fundado por Luigi Capurro (que ahora tiene 88 años de edad) en el año 1973, sigue teniendo esa aura de un lugar para pasarla bien, para poder tener prolongadas pláticas con una atención muy buena y una cocina excelsa. Todos sus platillos se presentan y tiene un sabor extraordinario. Cuenta con terraza y salones que se sienten íntimos para poder disfrutar la tarde en compañía de la familia o una buena tarde de negocios.

Un must que se debe probar es esta magnífica steak tártaro $310; es una carne tártara. Está hecha con filete de res muy limpio sin nada de grasa, me imagino que la pasan un par de veces por la molienda ya que es muy suavecita, casi como un paté. La preparan con anchoas, yema de huevo, mostaza, cebolla, perejil, limón, un buen aceite de olivo, alcaparras y un poco de chile de árbol. Sin faltar su respectiva sal y pimienta. Combinan todos los ingredientes y la presentan con huevo duro picado muy fino arriba y un poco de perejil y la acompañan con un poco de ensalada de berros a su alrededor; te invitan a comerlo con panes pasados por una prensa, bien marcados y crujientes. Literalmente puedes embarrar al pan esta deliciosa tártara que para mí no tiene rival alguno en la ciudad, es un verdadero placer disfrutarla y volver por ella.

Pedimos también una ensalada caprichosa $200 está confeccionada a base de corazones de lechuga pasados por el grill, espárragos, aguacate y jitomate cherry. De entrada, te gana a la vista, tiene mucho colorido y el acomodo es meticuloso. Su aderezo es italiano, que acompaña sin ser protagonista ni sobresalir sobre los vegetales, sólo asiste. El término de los vegetales es crujiente, pero uno encuentra sabores del grill que sorprenden.

Por último, y como plato fuerte, esta vez ordené camarones panela $260. Viene una buena porción de camarones, eran 10 o más, sobre un espejo de salsa cremosa de chipotle muy rica y con picor bajo que casi ni se sentía, más bien hizo que sobresaliera el sabor de la panela que la ponen en cuadros delgados y que pasaron rápido por la plancha (seguramente) en donde montan cada camarón, por lo que puedes en el mismo bocado probar todo en conjunto, el plato es balanceado y con muchas texturas y capas de sabor. La acompañan con lechuga asada espolvoreada con tocino crujiente que te vas encontrando de cuando en cuando.

Recco es un lugar lleno de anécdotas y recuerdos, que pueden acompañarse con una buena comida, esta vez no pedí el famoso cacharro que es; un corazón de filete de res, ni su famoso paté, que me encanta, pero seguro pronto volveré y pediré su pechuga Kiev que es única, rellena de mantequilla y empanizada a la perfección.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Restaurante Recco

D. Libertad #1981, Col. Americana, Guadalajara.

T. 3338250724.

H. De 14:00 horas a 22:00 horas; domingo hasta las 18:00 horas.

W. @recco.ristorante

Comida: * * * * *

Lugar: * * * * *

Ambiente: * * * *