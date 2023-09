Hay pocos lugares que pueden presumir tanta tradición en Guadalajara. Y uno de ellos es la Lonchería Los tres alegres compadres. Iniciaron en 1947 en un carrito en el Parque Morelos, vendiendo sándwiches, con el tiempo los tres compadres quedaron en uno sólo, que conservó el nombre y cambió a un local que al paso de los años fue creciendo, justo frente al parque, pero cruzando la Calzada Independencia. Ahí preparan solamente cuatro platillos y sus combinaciones. Tienen: Lonches (de birote claro), sándwiches de pan bimbo blanco, tostadas y hot dogs. Y los preparan con pierna, queso de puerco, panela, jamón o queso amarillo. Y sus combinaciones. No hay más por lo que está fácil decidirse, aunque en realidad llegamos aquí de la mano de mi amigo Juanito Tamayo y en busca de este lonche de pierna y aquí les cuento.

Llegamos a las 09:00 de la mañana y como que apenas arrancaban labores, la atención no del todo buena, pero el lonche y el aroma prometedor. Llegó el ansiado lonche de pierna de $72; combinado con algo más vale $87, en un plato genérico de fonda, de esos que parecen durar toda la vida y no romperse. Llega partido en dos el esperado lonche, con su carnita desbordándose por los lados, goteando ese líquido preciado con el que se cocinó y que llega hasta nuestra nariz cual baile de medio oriente. Encima una cucharada de crema espesa que reposa en la corteza de ese gran birote que esta tierra le ha dado al mundo. Nos aprestamos a adornar con zanahorias y chiles jalapeños que ofrecen y que ellos mismos encurten y que quien sabe donde los hacen que están dignos del mismo infierno de buenos. La primera mordida, que te embarra hasta la madre los bigotes y cachetes con esa alegría que de niños aprendimos que no importa tanto si estás contento. Para sentir ese gran sabor de ese adobo en la pierna único y diferente a pesar de ser la receta que todos hemos comido durante años. Aquí con su sello personal dicen hacerla como tradicionalmente se hace pero, el sabor de su reducción en olla concentra ese oro molido que los ha hecho permanecer por décadas.

Seguimos con una tostada de pierna de $65; combinada sube a $85, también la pedimos de pierna, y es que a eso veníamos pues. Así que añorando haber traído el mandil para no mancharme, como siempre, di la primera mordida, mismo sabor pero una textura diferente, también con esa cucharada de la crema de rancho, de la que no miden ni escatiman. Y debajo de ella unos cuantos pedazos de medias lunas de tomate que acompañan y maridan a la perfección.

Para no castigar a la solitaria, por último, pedimos el hot dog de $35, el sencillo sí, porque el combinado lo cobran en $57. Y así lo pedimos para disfrutar un platillo tradicional que pudiera competir uno a uno con otros lugares. Digamos que está bueno y cumplidor, su crema se la lleva a muchos pero, no trae el cucharón de la misma que tenían los otros platillos.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 4.5

4.5 Lugar 4

4 Servicio 4

¿Dónde?

Cierran de madrugada

Calz. Independencia Norte 282, Zona Centro, 44360 Guadalajara, Jal.

Dicen estar abiertos 24/7 los 365 días, aunque en realidad cierran de 3 am a 8 am

CT