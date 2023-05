De boca en boca siempre he pensado que es la mejor promoción que un restaurante puede tener. Y El desconchadero de caguamo no es la excepción. Inició hace más de dos años; sin duda es un establecimiento al que te recomiendo llegar por instrucciones precisas de Waze. Al llegar a ese portón que no tiene nombre, en una cuadra que no pinta para tener un restaurante, suena el claxon varias veces y por arte de magia se abre la puerta e ingresas tu auto a un gran terreno, que como buen desarrollador me gustó más para construir unos departamentos. Ahí tienen un tejaban y una cocina abierta de la puedes disfrutar del movimiento que conlleva un restaurante y hasta sacar algún tip para tus preparados.

Acudí con el buen Héctor gran amigo y compañero de estas aventuras gastronómicas. Iniciamos con un ceviche de camarón seco ($210) la orden, es un rico y fresco preparado de camarón (que normalmente se le quita cabeza, cola y patas y se mete a la licuadora y salen como tiritas delgaditas) a las que les ponen cebolla morada en cuadritos, jitomate, cilantro, jugo de limón, un toque de su salsa especial de la casa (con picor bajo) y clamato. Es de lo más rico para iniciar y compartir con los amigos, para abrir el apetito (obvio, yo ya lo traía abierto).

Seguimos con un taco de camarón ($110) que es básicamente un gobernador. Lo preparan con un guiso de camarones con salsa de tomate y se le añade queso; ellos usan una combinación de queso Oaxaca y adobera. A la tortilla le untan un poco de su preparado de zarandeado hasta quedar sancochado y lo ponen a las brasas. Te sugiero pedirlo tronador, es como más se disfruta.

Llegó después la tostada de atún fresco ($60) mismo que presentan en cubos no muy grandes como de 1 x 1 centímetros. Con una buena coronada de poro frito, que le da un toque excepcional. Al final bañan todo con salsas negras que preparan con jugo de naranja, sazonador Jugo Maggi, jugo de limón, salsa inglesa y un poco de soya; si le añadiéramos un poco de aceite de ajonjolí tostado, sería un paseo por las nubes.

La verdad ya estábamos servidos y satisfechos, pero alguien comentó -cómo que se van a ir sin probar el taco de ostión ($100)-, así que lo pedimos. Algo así como un Po' boy, pero en taco. Explico: crean una mezcla de harina preparada húmeda con la que capean el ostión y lo meten a la freidora y sale crujiente por fuera, conservando sus jugos, característicos, y sabor. Lo acompañan con salsa mexicana y cebolla encurtida.

Probamos el zarandeado ($350) que está de campeonato con su receta original a base de salsa brava. Lo preparan con pargo por lo que no hay pierde, es muy jugoso y tienen esos bordes que deja el carbón, a los que hay que llegarle a mano para extraer hasta el último sabor.

Te recomiendo reservar.

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

5 Servicio 5

5 Lugar 5

Toma nota

El desconchadero de caguamo

Domicilio: C. Plan de Guadalupe 731, División del Nte., Zapopan, Jalisco

Horario: Jueves a domingo de 13:00 a 19:00 hrs

Instagram: @eldesconchaderokwas

@eldesconchaderokwas Teléfono: 3331719011