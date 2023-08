Fans de las papas fritas tienen que probar estas combinaciones

Amante de las papas a la francesa, tienes que probar estas recomendaciones diferentes y únicas de comer unas buenas papas y con toppings para chuparse los dedos.

Monkey Papas

Amo estas papas porque te las ponen en cono y son monchosas a más no poder, tienen más de 14 deliciosos aderezos y extras como: Dedos de queso, boneless, tocino, pollo y más. Acaban de estrenar su sucursal en Guadalajara y el concepto de lugar es muy divertido.

Los encuentras en Instagram como: @monkeypapas

THE FRIES Co.

Este lugar me encanta porque está en un rooftop y tiene una vista muy linda, perfecto para compartir con amigos. Aquí las papas y sus toppings son lo suyo, desde pepperoni, boneless, queso y más. Lo cool de este lugar también son sus drinks porque tienen para elegir, te recomiendo pedir una chela para la combinación perfecta.

Los encuentras en Instagram como: @thefriescompany

Top Fries Guadalajara

Si no has probado estas papas, te estás perdiendo de lo bueno. Lo que me encanta de este lugar, es que tienen condimentos especiales que hacen que las papas sean diferentes y deliciosas, sus aderezos son top y si traes mucha hambre agrégale unos boneless.

Los encuentras en Instagram como: @topfries.gdl

