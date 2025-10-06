El inicio de semana llega cargado de energía y buenas vibras, y Mhoni Vidente comparte sus predicciones para cada signo del zodiaco. A través de sus cartas del tarot, la astróloga revela los mensajes que el destino tiene preparados para este lunes 6 de octubre de 2025.Comienzas la semana con una racha de buena suerte. Es momento de tomar el control de tu vida y confiar en lo que te dice tu instinto. Las oportunidades estarán a tu favor. Carta del tarot: As de OrosSe avecina una etapa de estabilidad y crecimiento personal. Dedica tu energía a los proyectos que te entusiasman y deja ir todo aquello que no aporta a tu bienestar. Carta del tarot: El CarroEsta jornada estará marcada por una conexión profunda contigo mismo. Surgen propuestas interesantes y nuevas metas, pero será clave mantener el equilibrio emocional para evitar roces innecesarios. Carta del tarot: El DiabloEl Universo se alinea a tu favor. Recibirás buenas noticias, especialmente en el ámbito laboral. Prepárate para nuevas oportunidades y un impulso de éxito. Carta del tarot: El LocoTu carta marca un periodo de decisiones importantes. Podrías sentirte inseguro ante algunos cambios, pero cada reto será una oportunidad de crecimiento personal. Carta del tarot: El EmperadorDebes enfocarte en lo realmente importante y no distraerte con conflictos o rumores. Mantén la calma ante las tensiones en el trabajo y evita involucrarte en chismes. Carta del tarot: La TorreUna semana llena de prosperidad y buena energía se abre ante ti. Usa esta racha positiva para avanzar en tus metas y confía plenamente en tu intuición. Carta del tarot: La Rueda de la FortunaEs hora de cerrar capítulos y liberar lo que te estanca. El cambio será positivo, aunque podría venir acompañado de noticias inesperadas. Carta del tarot: El MundoVuelven las ganas de concretar tus proyectos. Deja atrás las distracciones y concentra tu energía en lo que realmente deseas lograr. Carta del tarot: El SolTendrás que tomar decisiones firmes que podrían generar tensiones, pero serán necesarias para avanzar. No dejes que los problemas se acumulen. Carta del tarot: La JusticiaAlgunos de tus planes comienzan a materializarse. No compartas tus proyectos con cualquiera y aléjate del drama. Practica el perdón para avanzar más ligero. Carta del tarot: El JuicioDedica tiempo a ti mismo y confía en tu intuición. Es posible que enfrentes ciertos conflictos, pero si mantienes la calma, evitarás que te afecten más de lo necesario. Carta del tarot: El DiabloCon información de Mhoni VidenteBB