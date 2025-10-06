El inicio de semana llega cargado de energía y buenas vibras, y Mhoni Vidente comparte sus predicciones para cada signo del zodiaco. A través de sus cartas del tarot, la astróloga revela los mensajes que el destino tiene preparados para este lunes 6 de octubre de 2025.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Comienzas la semana con una racha de buena suerte. Es momento de tomar el control de tu vida y confiar en lo que te dice tu instinto. Las oportunidades estarán a tu favor.

Carta del tarot: As de Oros

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se avecina una etapa de estabilidad y crecimiento personal. Dedica tu energía a los proyectos que te entusiasman y deja ir todo aquello que no aporta a tu bienestar.

Carta del tarot: El Carro

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Esta jornada estará marcada por una conexión profunda contigo mismo. Surgen propuestas interesantes y nuevas metas, pero será clave mantener el equilibrio emocional para evitar roces innecesarios.

Carta del tarot: El Diablo

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El Universo se alinea a tu favor. Recibirás buenas noticias, especialmente en el ámbito laboral. Prepárate para nuevas oportunidades y un impulso de éxito.

Carta del tarot: El Loco

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carta marca un periodo de decisiones importantes. Podrías sentirte inseguro ante algunos cambios, pero cada reto será una oportunidad de crecimiento personal.

Carta del tarot: El Emperador

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Debes enfocarte en lo realmente importante y no distraerte con conflictos o rumores. Mantén la calma ante las tensiones en el trabajo y evita involucrarte en chismes.

Carta del tarot: La Torre

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Una semana llena de prosperidad y buena energía se abre ante ti. Usa esta racha positiva para avanzar en tus metas y confía plenamente en tu intuición.

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Es hora de cerrar capítulos y liberar lo que te estanca. El cambio será positivo, aunque podría venir acompañado de noticias inesperadas.

Carta del tarot: El Mundo

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Vuelven las ganas de concretar tus proyectos. Deja atrás las distracciones y concentra tu energía en lo que realmente deseas lograr.

Carta del tarot: El Sol

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrás que tomar decisiones firmes que podrían generar tensiones, pero serán necesarias para avanzar. No dejes que los problemas se acumulen.

Carta del tarot: La Justicia

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Algunos de tus planes comienzan a materializarse. No compartas tus proyectos con cualquiera y aléjate del drama. Practica el perdón para avanzar más ligero.

Carta del tarot: El Juicio

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Dedica tiempo a ti mismo y confía en tu intuición. Es posible que enfrentes ciertos conflictos, pero si mantienes la calma, evitarás que te afecten más de lo necesario.

Carta del tarot: El Diablo

Con información de Mhoni Vidente

BB