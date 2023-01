Desde las fastuosas mansiones de la Edad Dorada en Rhode Island, pasando por los jardines secretos de Charleston, y el encanto vaquero de Fort Worth, éstos son cinco destinos que deben estar en tu lista de lugares a visitar este año.

Rhode Island: explora la belleza del estado más pequeño del país

Rhode Island podrá ser el estado más pequeño de los Estados Unidos, pero su importancia turística supera con creces su tamaño. Sus vastas playas doradas e históricas mansiones, su variedad de mariscos, pesca local y viñedos boutique han convertido a Rhode Island en un destino top para este año que recién comienza.

A tan solo una hora de Boston, vía Amtrak -la línea de ferrocarril que recorre gran parte del país- Newport es el hogar de las "cabañas" de verano o residencias vacacionales erigidas en lo alto de acantilados empapados de surf, que alguna vez fueron propiedad de familias famosas como los Astor, Rockefeller y Vanderbilt. Quienes quieran ver de cerca esa hilera de mansiones, separadas a unos cuantos cientos de metros unas de otras, pueden caminar a lo largo del Cliff Walk, sendero con vista al acantilado y la costa.

Rhode Island. CORTESÍA/ The Brand USA

También puedes visitar algunas de las casas que sirvieron como locación para filmes como The Great Gatsby o la flamante serie de HBO Max The Gilded Age. Al salir de Newport, dirígete hacia el South County para un tour por la impresionante costa de Rhode Island y explora el pintoresco pueblo de Watch Hill. Echa un vistazo a los refugios de verano de celebridades como Taylor Swift, la cual tiene vista a Little Narragansett Bay o haz una parada para disfrutar un cóctel con champagne en la terraza del histórico hotel Ocean House, ubicado frente al mar. Un viaje a Rhode Island no estaría completo sin probar su legendaria gastronomía de mar y, sobre todo, la de Matunuck Oyster Bar, en South Kingstown. Este restaurante es conocido por su cocina “del mar a la mesa”: de hecho, las ostras que allí se consumen se cultivan en su propio patio.

Rhode Island. CORTESÍA/ The Brand USA

Cincinnati, Ohio: una colección de encantadoras colonias

A lo largo del río Ohio, Cincinnati ofrece una serie de encantadores barrios, desde Over-the-Rhine (OTR) hasta Riverfront y desde el Downtown (centro) hasta Mount Adams, que en conjunto tienen un rico patrimonio arquitectónico, cultural y culinario.

El ecléctico OTR es un paraíso foodie que alberga una gran selección de restaurantes locales, bares, cervecerías y mercados, que incluyen el Findlay Market, el mercado de agricultores más antiguo de Ohio, y también considerado como uno de los mejores de todo el planeta. La zona del Downtown es, por su parte, frecuentada por amantes del arte y en sus calles se encuentran algunos de los mejores centros culturales y galerías, además de 50 murales.

Cincinnati, Ohio. CORTESÍA/ The Brand USA

Entre ellos figuran el que homenajea al astronauta Neil Armstrong, personalidad célebre de Ohio, y el mural dedicado al Cincinnati Toy Heritage, que presenta algunos de los personajes más conocidos de Kenner Toys, compañía originaria de esta ciudad que fabricó juguetes que ya forman parte de la cultura popular como los Ositos Cariñositos o C3PO, el androide de la Guerra de las Galaxias.

Los entusiastas del deporte querrán dirigirse a la renovada zona costera, cuna de un equipo de la NFL, los Cincinnati Bengals, y también de los Cincinnati Reds, perteneciente a la Liga Nacional de Béisbol (MLB). También vale la pena pasear por el puente colgante Roebling -precursor del afamado puente de Brooklyn, en Nueva York-, donde podrás apreciar los mejores atardeceres del río Ohio.

Cincinnati, Ohio. CORTESÍA/ The Brand USA

Fort Worth, Texas: para una verdadera experiencia en el Wild West

Fort Worth combina el encanto de la cultura cowboy y la rica historia del Lejano Oeste con un diseño urbano de vanguardia. Hogar del honky tonk (un tipo de bar con acompañamiento musical típico del sur de Estados Unidos) más grande del mundo y dónde encontrarás rodeo todo el año, la ciudad es el telón de fondo de éxitos televisivos como, 1883 y Yellowstone, protagonizada por el ganador del Oscar y un Emmy, Kevin Costner. En esta ciudad, abundan rincones para los entusiastas del Viejo Oeste como: el famoso Stockyards Historic District o el Cowgirl Hall of Fame.

Fort Worth, Texas. CORTESÍA/ The Brand USA

Disfruta de un café helado en un típico salón, y adquiere un par de botas vaqueras personalizadas en el Sundance Square, un distrito peatonal de compras que se extiende a lo largo de 35 cuadras. A solo 30 minutos del sur de Fort Worth, hospédate en un rancho como el Beaumont Ranch, que ofrece gran variedad de actividades al aire libre como cabalgatas, arquería, arreo de ganado, tiro al arco, paseos extremos a bordo de vehículos todo terreno y tirolesa. Asegúrate de no perder de vista la fauna local, como los Texas Longhorns, los caballos salvajes y las llamas.

Fort Worth, Texas. CORTESÍA/ The Brand USA

Sonoma County, California: reconecta con la naturaleza y las actividades al aire libre

Ubicada al norte de California, el Condado de Sonoma, es reconocida como una región de vinos galardonados, pero aquí también hay más de 80 kilómetros de espectacular costa, bordeada por el Océano Pacífico que invita a los viajeros a explorar al aire libre y recargar pilas. Los entusiastas del hiking podrán caminar a lo largo del Bluff Top Trail, de cinco kilómetros de largo, y que se extiende desde Gualala Point hasta la playa.

Sonoma County, California. CORTESÍA/ The Brand USA

Otro punto a destacar: entre noviembre y marzo, las ballenas que migran hacia el sur pueden ser vistas desde la orilla. Para los viajeros que buscan una actividad más relajada podrán disfrutar, en Shell Beach (en Sonoma Coast State Park), de un paseo por la playa, observando la fauna y explorando lo que deja la marea.

Tierra adentro, en el Lago Sonoma, se puede nadar, pescar, practicar canotaje y paddle board. Y más allá del mar, el Condado de Sonoma alberga más de 40 Spas y centros de bienestar. Relájate en un baño restaurativo con agua infusionada con aceite esencial de cedro, o pide un exfoliante corporal preparado con la especialidad de la región: uvas Cabernet trituradas. Consiéntete con un masaje en el exterior, con vista a los fabulosos paisajes, o visita Sonoma Roots para un boost vitamínico: uno de sus famosos shots B-12.

Sonoma County, California. CORTESÍA/ The Brand USA

Charleston, South Carolina: disfruta de las hermosas flores en jardines escondidos

Uno de los principales atractivos de Charleston es el espectáculo anual que nos regala la Madre Naturaleza: el florecimiento de impactantes jardines, como el Magnolia Plantation and Gardens, el jardín público más antiguo de los Estados Unidos y la única plantación en el río Ashley que sobrevivió tanto a la Revolución estadounidense como a la Guerra Civil.

Charleston es hoy hogar de los últimos jardines románticos a gran escala de los Estados Unidos, diseñados para escapar por un momento de tu realidad cotidiana y despejarte en un entorno tranquilo. Cada año, entre marzo y abril, la Fundación Histórica de Charleston invita a los entusiastas de la jardinería a algunos de los más exclusivos oasis de la ciudad, que presentan intrincados diseños y manicurados “jardines secretos”, que generalmente están vedados al público.

Charleston, South Carolina. CORTESÍA/ The Brand USA

Desde el árbol de cornejo en flor, a las azaleas y el cercis -también llamado “árbol del amor”- estos jardines son un festín para los sentidos. Durante todo el año, los viajeros que llegan a Charleston pueden visitar Middleton Place, la plantación y mansión de principios del 1700, que presume un jardín de estilo europeo que florece en todas las estaciones. O también visitar la Isla Wadmalaw y subirte a bordo del carrito que te transportará por los campos de té.

MR