¿Eres creador de contenidos?, ahora registra tu trabajo en línea

Ahora que la tendencia digital toma gran expansión en cualquier área a partir de la nueva realidad, es común que surjan más gestores de contenidos enfocados a desarrollar un blog, un canal de YouTube, un libro, una canción o cualquier otro ejercicio de creación que proporcione una rentabilidad, además de un vínculo o conexión con el público. Sin embargo, esa obra en cuestión debe protegerse a través del Instituto Nacional Derecho de Autor (INDAUTOR).

Alan Lozoya, cuya área de especialidad es la práctica de los derechos de autor, comparte que una persona al proteger su obra artística o intelectual tiene un documento oficial para probarle a terceros que dicha obra le pertenece, “con el certificado de registro puedes hacer negocios más fácilmente, por ejemplo, si alguien quiere contratar un software o una canción que yo hice, a la hora que hagamos negocios, quien firme el documento, tiene la certeza de que esa obra es mía”.

Explica que también las plataformas como Spotify, por ejemplo, preguntan sin las piezas que se comparten están registradas, “es la parte más importante para poder divulgar y dar a conocer tu obra y a la postre, hacer negocio”.

Ahora que la pandemia permea en la vida de todos, los proceso para acudir personalmente a INDAUTOR pueden ser más lentos, o incluso un creador que no tenga el tiempo para acudir personalmente a hacer estos trámites, puede resolver su situación de derechos de autor a través de un intermediario, en este caso Lozoya presenta junto con un grupo de socios, la plataforma geniosfera.com que brinda servicio y asesoría para quienes tengan la intención de poner en orden sus creaciones y registrarlas oficialmente.

“Nosotros queremos ser la primera plataforma de servicios de propiedad intelectual dirigida expresamente a creativos y artistas, porque vemos que el sector creativo ha sido de los más vapuleados por el tema de la pandemia, no pueden tener shows, no hay presentaciones, no hay contacto personal, por eso es que este es un proyecto en el que varias personas al menos podemos ayudar con un granito de arena, de acercarles el tema de los registros y aprovechar para poner en orden todo el tema legal de cada uno de sus proyectos y creaciones. Sabemos que ahorita los negocios para el sector creativo se están haciendo mucho más digitales, a lo mejor esa es la única vía de ingresos para muchos y entonces los registros cobran mucha más importancia”, expresa.

En el equipo de la plataforma hay especialistas en música, plástica y literatura, “quisimos entender cuál era la lógica de los creativos para poder hacer este proyecto”. El nombre de la plataforma viene de un concepto que leyó Alan: “noósfera”, “digamos que es un punto en el planeta, como una dimensión de conciencia donde se conectan las ideas de las personas. Y la palabra genio va de estas personas que están creando cosas”. Señala además que se busca que la plataforma sea un catalizador, “que sea una interfaz entre todo el tema legal, pero hablándole a los creativos”.

Geniósfera ofrece entre otras cosas, servicios como "Nimbox", para respaldar y crear un portafolio de los registros de cada usuario. "Es una especie de Dropbox, pero a diferencia de éste que solamente pones lo archivos, nosotros te vamos a poner una guía de qué registros puedes hacer".

También está “Luzautor”, “esta es parte de nuestra plataforma y es el área donde nosotros le vamos a explicar a los creativos, con un lenguaje muy sencillo, conceptos básicos, definiciones y tips sobre los derechos de autor”. Esta plataforma tendrá el 70% de los contenidos de manera gratuita, el otro 30% es contenido de acceso restringido que lo van a poder ver las personas que se suscriban.

“Estamos ofreciendo una suscripción de seis meses que te cuesta 500 pesos, pero esa cantidad, la bonificamos en el primer registro (de derechos de autor) y además con esos 500 pesos te vamos a dar tarifas más baratas y preferenciales todo el tiempo que quieras hacer un registro en Geniósfera durante esos seis meses”, además se le da el acceso al usuario a “Nimbox” durante ese tiempo.

La plataforma también ofrece el servicio para registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para mayores informes de precios y servicios navega en la página oficial geniosfera.com

JL