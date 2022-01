En búsqueda del mejor sándwich de roast beef

Zenguele, una palabra que tiene sonidos que asemejan a lo que significa. Dos imitación de un sonido que nos es propio del lenguaje humano. En una de las terrazas del hotel Casa Habita, sobre Lerdo de Tejada, se encuentra este desayunador que ha cautivado a muchos. Con poco más de año y medio en servicio, fue de los valientes que, en plena pandemia abrió sus puertas con un espléndido menú para los comensales que les gusta iniciar el día con un buen chiqueo. Y es que Isaac P., creador de Pal Real y algunos otros restaurantes, en asociación con Fabrizio S., afamado bicampeón nacional barista con su café Estelar, ofrecen la mejor conjunción para el primer alimento del día.

Como ya es costumbre, en un desayuno de negocios al que invité a mi querido Charly E. acudimos al lugar y nos dispusimos a probar lo mejor del menú.

Iniciamos compartiendo una tosta de jitomate ($70) vienen dos tiras de pan de avena y miel, bien tostado y crujiente, al que le untan requesón un poco diluido en yogur, que hace que tenga una consistencia muy cremosa, después incorporan una cama de relish de tomate cortado en concasse (que es este corte en cuadritos de .5 cms x .5 cms), pimiento encurtido y jitomate cherry en mitades para bañarlo con una vinagreta de tomate y coronarlo con un poco de arúgula. Es de lo más fresco y ligero que he probado últimamente, me gustó mucho. Es un must.

Nos inclinamos por un par de sándwiches, entre los que elegimos el de French Tocino (obvio para los que me han leído antes) y el French Roast Beef ($95 ambos). Los dos anteponen la palabra “french” porque son pasados por una mezcla de huevo, leche y un poco de azúcar, para quedar como pan francés.

Debo de decir que el dulzor no predomina, es sumamente sutil y creo que aporta al platillo. Yo no soy de desayunos dulces y prácticamente no se siente. Les dejan una capa ligeramente dorada que le da una textura diferente, agradable al paladar. Ambos son iguales en su elaboración; Pan francés, aioli de ajo, queso chihuahua gratinado -comprado en Santa Tere-, un mix de arúgula, lechuga y la proteína. En el caso del tocino, que es ahumado en casa, es crujiente, se siente el sabor pero también las capas del mismo, en ningún momento lo sentí chicloso, diría buenazo. El de Roast Beef (en la foto) es fascinante lo que sigue, uno pudiera pensar que está comiendo un sándwich de brisket por la textura y el sabor que tiene, es realmente delicioso. En una rebanada gruesa, yo diría más de medio centímetro y desde la primer mordida se quedó en mi top of mind de mejores sándwiches de la ciudad.

El pan es confeccionado por una dark kitchen (panadería en este caso), es decir una cocina sin venta directa al público llamada bakerloo y que les provee de la mayoría de sus panes a los restaurantes de tienen.

¡Sé feliz!

ASISTE

Zenguele

Dirección: Miguel Lerdo de Tejada 2308-Interior 2, Col Americana. Guadalajara, Jal. Horario de servicio: Martes a domingo de 08:00 a 15:00 horas. Tel. 3310231432.

Comida 4.5

Lugar 4.5

Servicio 5