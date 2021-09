Elenco de Sex and the City se despide de Willie Garson

Este Lunes el hijo de Willie Garson confirmó el fallecimiento de su padre a través de una publicación en redes sociales que rapidamente fue difundida por medios estadounidenses. Su muerta llega tras años de lucha contra un cancer de pancreas que no fue diagnosticado a tiempo.

Willie, conocido por su personaje de Stanford Blatch, en Sex And The City, estuvo presente en todas las temporadas de la serie, así como en las dos peliculas y se encontraba trabajando en el reboot de la serie titulado And Just Like That junto a la mayoría del elenco original.

Desde Miranda (Cynthia Nixon), hasta Charlotte (Kristin Davis) y John Preston (Chris Noth) han dedicado algunas palabras de despedida para el actor, asi como las condolencias para sus familiares acompañados de algunas fotografias fuera del set, y aunque llama mucho la atencion que Carrie (Sarah Jessica Parker) no haya dedicado aun ninguna publicacion al actor que fuera su mejor amigo en la serie, hemos visto algunos sus comentarios de tristeza y pesar en las publicaciones que le han dedicado el resto de compañeros a Willie.

Candace Bushnell - Autora del libro

"Descanse en paz #WillieGarson �� Stanford Blatch es tan querido para mí y Willie le dio vida de manera tan hermosa. Qué regalo para todos nosotros".

Cynthia Nixon

"profundamente, profundamente triste, hemos perdido a @ Willie.Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado. Mi corazón está con su hijo, @Nathen_Garson. Nathen, espero que sepas cuánto te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu padre."

Kristin Davis

"Conocí a Willie en 1995 en el espeluznante set nocturno de Expediente X. Inmediatamente me hizo reír. Poco sabía que tendríamos la alegría de compartir Sex and the City + And Just Like That juntos. Willie es amado por toda nuestra comunidad. Era más inteligente y divertido de lo que jamás hubieras imaginado. Estamos despojados sin él. Pero realmente quiero rendir homenaje a su valiente compromiso con la paternidad soltera. Hablamos de ser padres solteros mediante la adopción a menudo. Y nada le dio más alegría y orgullo que su hijo Nathen. La fuerza y sabiduría de Nathen más allá de sus años son evidentes en su hermoso tributo a su padre. La efusión de amor se gana querido Willie. Estoy agradecido por todo el tiempo que tuvimos y agradecido de que gran parte de su luz brillante esté en la película para siempre. ¿Quizás podamos hacer nuestro podcast la próxima vez? Te amamos por siempre xoxo"

Chris Noth (Mr. Big)

"Willie❤️��"

Mario Cantone (Anthony)

"Verificado, No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante. Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Quitado de todos nosotros muy pronto. Fuiste un regalo de los dioses, el dulce Willie. Descansa… te amo."

HBO

"Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento y expresar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos."

Evan Handler (Harry)

"Willie Garson, o "El alcalde". Invitado a las bodas de Sir Elton y Elvis Costello. Amigo y / o conocido de… bueno, todos. De mayor importancia, padre adoptivo de un niño de crianza. Mi corazón se lamenta por su hijo, por todo el universo #SATC y #AJLT, y por el mundo en general. Hemos perdido a un hombre consumado, divertido y familiar, y ya escaseaban."

David Eigenberg (Steve)

"Querido, adios mi viejo amigo."

