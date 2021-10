El maltrato animal en México: Un horrible síntoma de una enfermedad mucho más grave

Gracias a la consciencia que se ha tomado sobre el maltrato animal en México, la amabilidad y respeto hacia los animales es algo que poco a poco viene cobrando fuerza, como sociedad nos hacemos responsables del respeto que debemos otorgar a cualquier ser vivo con el que convivamos.

Sin embargo el maltrato animal sigue siendo una constante en nuestro país, y desgraciadamente es practicado por una gran cantidad de personas.

Los municipios con mayor índice de maltrato hacia los animales son aquellos que al mismo tiempo presentan las mayores tasas de crímenes violentos

Es cierto que no a todas las personas tienen que gustarles los animales, pero las historias de abandono, indiferencia, maltrato, abuso y tortura deberian representarles una bandera roja hacia la gente que comete este tipo de prácticas, y sobre todo no dejarlas impunes.

Según estudios científicos, las personas que maltratan animales son un peligro para la sociedad. Lo comprueban no pocos casos donde personas que cometieron abuso animal durante sus infancias o adolescencias, terminaron practicando actos violentos que incluso llegaron al homicidio.

Un ejemplo de esto es retratado en el documental de Netflix: “Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer” (en Hispanoamérica,” No te metas con los gatos: Un asesino en internet”), que aborda el caso de Eric Clinton Kirk Newman también conocido como Luka Magnotta o el descuartizador canadiense.

Luka durante el año 2010 subió una serie de videos donde torturaba y asesinaba a gatos y perros cachorros de horribles maneras, por lo que comenzó a ser perseguido por internautas y autoridades de los países a los que huía. Eventualmente subió un último video donde asesinaba a un hombre con un picahielo, gracias al cual fue localizado y detenido en julio del 2012.

Emmanuel Pedraza miembro de la asociación civil Defensoría Animal menciona en uno de sus artículos “En México podemos observar como la violencia hacia los animales guarda una muy cercana relación con las otras formas de violencia, los municipios con mayor índice de maltrato hacia los animales son aquellos que al mismo tiempo presentan las mayores tasas de crímenes violentos como homicidios, feminicidios, violaciones, robos con violencia o secuestros.”

Es por ello que la tortura o maltrato a un animal no solo debería enojarno o indignarnos, sino que debería alertarnos y causarnos preocupación.

Maltrato animal en México: Apoyemos a nuestros hermanos no humanos

A pesar de la constante tragedia y abuso en el que muchos animales en México pasan su vida, existe otra opción. La no impunidad de los casos de maltrato animal es algo que todos debemos buscar.

Nos podemos apoyar de las leyes contra el maltrato animal, y las asociaciones que defienden y protegen a todos los animales no humanos.

En México existen instituciones dedicadas a la protección de los animales, estos son algunos datos donde se puede denunciar el abuso animal en Jalisco:

Protección Animal Zapopan

Dirección: Lourdes 17, Tepeyac,Zapopan, Jal.

Teléfono: 33 2410 1000

Protección Animal Guadalajara

Dirección: Rio Zapotlan s/n (2,61 km) Guadalajara, Jal.

Teléfono: 33 1596 3337

Justicia Municipal

33 3818 2200 ext. 1777

Denuncias de fauna silvestre

SEMARNAT

3609 6356 | 3824 6582 ext. 13669 | 1028 7516

Fiscalía del Estado

3837 6000 extensión 16523

*****

MS