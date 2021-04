El Instituto Cultural Cabañas invita a los tapatíos y también a los turistas a disfrutar de sus actividades durante las vacaciones, es un lugar seguro y recreativo que cuenta con todos los protocolos sanitarios, ya que en este espacio pueden realizar su recorrido cómodamente. Cuenta también con una señalética para marcar el circuito sugerido por las salas de exposiciones y la Capilla Mayor.

Además de recorrer los patios, que son 23, pueden tomar alguna bebida en la cafetería ubicada en el ala sur del Museo; entrar a la biblioteca, llevarse un recuerdo de la tienda de souvenirs o bien, quedarse a la función de cine a las 19:00 horas de jueves a sábados. Los martes la entrada es libre; todos los sábados y domingos en la compra de un boleto de adulto, dos niños menores de 12 años podrán entrar gratis. ¡Estarán felices de recibirlos!

Actividades para disfrutar en el Museo Cabañas durante vacaciones de primavera

Ey Coatlicue, tengo tu arco y flecha

Recorrido especial por los murales de José Clemente Orozco.

Martes y sábados de Semana Santa y Pascua, 12:00 horas.

Del martes 29 de marzo al domingo 11 de abril.

Vamos a descubrir algunos símbolos en los murales de José Clemente Orozco, participaremos en un juego de roles para la reconstrucción sonora de algunas de las pinturas, así a través de diferentes sentidos descubrir las historias escondidas en estos 57 frescos. Actividad para toda la familia.

Pájaros de fuego se ven volar en la Vía Láctea

Taller de papiroflexia

Imparte: Jorge Aguilera

Martes, sábados y domingos de Semana Santa y Pascua, 12:30 h.

Del martes 29 de marzo al domingo 11 de abril.

A partir de cuentos y narraciones introduciremos a los participantes a la obra del artista Mathias Goeritz, para elaborar un prototipo de escultura en papel con la técnica de papiroflexia. Taller para todas las personas.

Estación postal

¡Envíale una carta a alguien especial! En la estación móvil del Museo Cabañas podrás encontrar diferentes materiales para crear tu propia postal usando imágenes icónicas de los murales y del barrio.

Escribe, diseña y envía una carta a su destino, a través de nuestro buzón de correo postal.

Actividad con cuota de recuperación, incluye timbre postal nacional o internacional y materiales.

De martes a domingo de 11:00 am a 16:00 h.

Programa de experiencias y visitas grupales

Experiencias Cabañas

Visita el Museo Cabañas en grupo, organízate con tus compañeros de escuela o tu familia y disfruta de las actividades que el área de Educación tiene preparadas para que vivas una experiencia:

talleres+recorridos comentados+cine.

Informes y agenda de visitas: 38182800 ext. 31009 visitantes.museocabanas@gmail.com

Sentipensamientos

Actividad paralela a la exposición Larger than Life de Ángela de la Cruz.

Se lleva a cabo en la sala 13 Sur, durante marzo, abril y mayo.

Realizaremos una serie de actividades de escritura colectiva a partir del intercambio de relatos de lo cotidiano, donde la emoción y la razón tienen la misma importancia. A través de algunas dinámicas de intercambio de textos y de recorridos comentados basados en experiencias somáticas, emocionales e intuitivas, espirituales, místicas u oníricas.

Programa de Inclusión

¡En Museo Cabañas es un museo para todos!

Ven a disfrutar del museo, contamos con material táctil, audiodescripciones y signoguías.

Si requieres atención personalizada o necesitas información de los contenidos escríbenos a

visitantes.museocabanas@gmail.com o llámanos al 38182800 ext 31009

Cine Cabañas

Entrada al cine: $35. El horario de taquilla es de 18:45 a 19:15 h.

“Souvenir”

Director: Armond Cohen. México, 2018

Duración: 113 min. Clasificación B15

Para reunirse con su hijo de cuatro años, retenido en Estados Unidos, la enigmática Isabel decide alquilar su vientre para gestar al bebé de Sara y Joaquín, una posesiva pareja, obsesionada con la idea de formar una familia. Cuando una complicación arruina sus planes, Isabel recurre a Bruno, un novelista con poco éxito, que le tiene aversión a la paternidad. Esta decisión alterará el destino de Isabel, Bruno, Sara y Joaquín, de manera irreversible.

Funciones: 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de abril, 19:00 h.

“Love me not”

Director: Lluis Miñarro. España, 2019

Duración: 83 min. Género: Drama

Clasificación B15

Un ejército internacional asigna a un regimiento entero la tarea de custodiar a un misterioso hombre, recluido en una prisión de máxima seguridad en medio del desierto por sus predicciones subversivas.

Cuando la soldado Salomé, hija del Comandante Antipas, es asignada a vigilar al prisionero, se obsesiona con él hasta desencadenar inesperadas consecuencias para los dos.

Funciones: 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril, 19:00 h.

“Esa era Dania”

Directora: Dariela Ludlow. México, 2016

Duración: 72 min. Género drama/maternidad

Clasificación: B15

Retrata la cruda realidad a la que se enfrenta una madre adolescente sin rumbo y en busca de su identidad. Funciones: 29 y 30 de abril, 19 h.

Exposiciones vigentes

El arte espiritual de Mathias Goeritz

A partir de la revisión de los acervos del Museo Cabañas, el doctor Álvaro Vázquez Mantecón, realizó una selección de la obra del artista alemán Mathias Goeritz, particularmente de las piezas relacionadas con el concepto de espiritualidad. Su investigación contextualizará esta faceta del artista -quien vivió en la ciudad de Guadalajara del 1949 a 1952- con el catolicismo y las reformas que éste atravesó durante el decenio de los años sesenta.

Salas 1-5 / Circuito Norte. Clausura: 18 de abril

Chimino Barba. Another Jalifornia

De Diego Martínez

A partir de la combinación de testimonios en torno a la migración y el concepto de “sueño americano”, Martínez generó diferentes identidades e historias que, a través del personaje de Chimino Barba son narradas en diversos medios y formatos sonoros y visuales.

Salas 9-10 / Circuito Norte. Clausura: 11 de abril

Larger tan life

De Ángela de la Cruz

Larger tan life (Más grande que la vida), es un lienzo convertido en un material moldeable, que ha sido estirado de tal modo que la pintura ocupa físicamente no sólo las paredes, sino la totalidad del espacio en el que se muestra. La pieza, readaptada para una sala del Museo Cabañas, funde arquitectura y pintura, creando un lienzo-objeto que se distorsiona y retuerce. Ángela de la Cruz (La Coruña, España, 1961) se formó en el Chelsea College of Art, el Goldsmith College y el Slade School of Fine Arts en Londres.

Sala 13 / Circuito Sur. Clausura: 18 de julio

Talleres

La mejor pantalla, Uirtus, uirtualis y virtual

Taller de performance art

Imparte la artista Paola Paz Yee

Taller a través de Zoom

Es necesario inscribirse programasedu.museocabanas@gmail.com

Cuota de recuperación: $1,200

Del 5 al 9 de abril de 10:00 am a 13:00 horas

Imparte: Paola Paz Yee, y artistas invitadas por confirmar.

Dirigido a: artistas interesados en trabajar con el cuerpo, el video y plataformas digitales a través de acciones para la cámara de video, donde el uso del cuerpo sea para una pieza de arte en el espacio virtual. Paola Paz Yee es una artista visual enfocada en los lenguajes de performance art, fotografía, video, instalación, arte social y participativo.

Requisitos:

Cubrir cuota de recuperación: $1,200

Buena conexión de Internet y aplicación de Zoom

Cámara de video o celular para grabar acciones

* A cada participante se le hará entrega de archivos de lectura en formatos PDF

Taller de autorretrato literario Mi otra yo

Imparte: Anja Aguilera

Sábado 24 de abril, 11:00 am

En torno a la exposición Larger than life de Ángela de la Cruz.

En este taller cada participante tendrá la posibilidad de reconocerse a través de la introspección que implica el acto de describirse en su esencia más genuina, de convertirse en autora, lectora y observadora de sí misma

Actividad por trueque, traer una planta medicinal o un artículo de papelería para donar al museo.

Confirma tu asistencia en programasedu.museocabanas@gmail.com

Horarios del Museo Cabañas

Martes a domingo de 11:00 am a 17:00 horas.

Costos de entrada: General: $80. Presentando credencial de elector, o licencia de manejo nacional: $55.

Maestros, estudiantes y adultos mayores (entrada general): $60.

Maestros, estudiantes, adultos mayores y niños de 6 a 12 años (con credencial vigente): $30. Sábados y domingos: en la compra de un boleto para adulto, entran dos menores de 12 años, gratis. Boleto para personas con discapacidad: $30. Martes: entrada libre general.

Redes sociales:

Facebook: @museocabanas

Intagram: @museocabanas

Twitter: @museocabanas

YouTube: Museo Cabañas

Spotify: Museo Cabañas

Sala de Cine Cabañas en Facebook: @cinecabanas

