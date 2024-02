Pixar Place Hotel se inauguró este 30 de enero en Disneyland Resort, marcando oficialmente la transformación del Disney’s Paradise Pier Hotel al primer hotel completamente temático de Pixar en los Estados Unidos.

Pixar Place Hotel. ESPECIAL/DISNEYLAND RESORT.

El edificio de 15 pisos y con vistas a Disney California Adventure Park, cuenta con habitaciones cómodas y contemporáneas que celebran el arte de Pixar Animation Studios, nuevas opciones gastronómicas operadas por Great Maple, una relajante área con alberca en el rooftop y canchas deportivas, un gimnasio renovado y más. Obras de arte de personajes, renders conceptuales e historias ilustradas de Pixar, como Buscando a Nemo, Intensa-Mente, Soul y más, se muestran en todas partes del hotel.

Habitaciones y amenidades contemporáneas, renovadas como el arte de Pixar

Pixar Place Hotel está diseñado para evocar la inspiración y el humor de cada película de Pixar, mientras celebra el proceso artístico. Exhibiendo bocetos previos hasta el diseño final, la decoración representa momentos memorables de las historias de Pixar y revela algunas obras de arte nunca vistas.

“En Pixar, nuestra misión es contar grandes historias. Y nada es más emocionante que ver esas historias cobrar vida en los parques de Disney. El grandioso Pixar Place Hotel en Disneyland Resort es el ejemplo perfecto - es como entrar en un mundo de Pixar. Es verdaderamente inmersivo, y estamos encantados de haber colaborado con Walt Disney Imagineering para hacer posible esta experiencia para los huéspedes”, dijo Pete Docter, director Creativo de Pixar.

El lobby rediseñado está marcado por una gran escultura de la icónica Pixar Lamp equilibrándose en una pelota. Flotando desde el techo se encuentra un móvil que representa las primeras etapas de la creación de películas de Pixar, con diseños de personajes hechos de formas y colores básicos.

En determinados momentos, Joe Gardner de Soul estará tocando el piano cerca de la escalera del hotel, y por primera vez en cualquier propiedad de Disney, Bing Bong de Intensa-Mente, estará creando recuerdos fotográficos con los huéspedes.

Desde el arte conceptual en las cabeceras hasta almohadas inspiradas en la Pixar Ball y más, las habitaciones renovadas incorporan fantásticos detalles al renombrado estudio de animación. Algunas de las obras de arte fueron creadas por artistas de Pixar Animation Studios especialmente para el Pixar Place Hotel.

Cuando los toques finales estén completos más tarde este año, Pixar Place Hotel contará con un total de 479 habitaciones, incluyendo dos nuevas suites temáticas de dos habitaciones cada una, además de un nuevo salón concierge. La colorida suite de Coco rendirá homenaje a Miguel y al legado de su familia a través del vibrante arte oaxaqueño, mientras que la moderna suite de Los Increíbles contará con recuerdos de la familia Parr con un toque de espionaje. El salón concierge, Creators Club, que estará en el segundo piso, honrará la colaboración entre Walt Disney Imagineering y Pixar Animation Studios con carteles de atracciones, arte conceptual y música de experiencias de Pixar de los parques de Disney de todo el mundo.

Las áreas recreativas y mejoradas del rooftop crean un oasis para jugar y la relajarse. Además, es un excelente lugar para ver los fuegos artificiales, un espacio acogedor con sofás cómodos y fogatas temáticas de personajes furiosos de Pixar. La cercana Pixar Shorts Court ofrece juegos al aire libre con temática de cortometrajes de Pixar. Los huéspedes también pueden descansar junto a la Pixel Pool, divertirse en Nemo’s Cove, la zona de juegos acuáticos con temática de la película Buscando a Nemo, o disfrutar de un paseo por el Crush’s Surfin Slide de más de 56 metros de largo. Mike y Sulley de Monsters University se pueden observar en un mural en el renovado gimnasio, desde las máquinas de correr. Si hablamos de la película WALL-E, la tienda STOR-E ubicada en el lobby, ofrece ropa y juguetes con temática de Pixar, junto con recuerdos y artículos diversos de Disneyland Resort.

Comida americana y moderna por Great Maple

La creatividad y comodidad del Pixar Place Hotel también se reflejan en nuevas y elegantes ofertas culinarias. Los huéspedes pueden saborear versiones elevadas de opciones de comida clásica americana en tres deliciosos lugares operados por Great Maple, restaurante con sede en el sur de California.

Con un área de más de 600 metros cuadrados en planta baja, Great Maple sirve desayunos, comidas y cenas todos los días para los huéspedes del hotel, comensales locales y visitantes de los parques temáticos. Los platos característicos incluyen pollo frito, donas de tocino y maple, camarones cajún, huevos benedictinos con queso cheddar y costillas de cerdo.

La cafetería con comida para llevar ubicada en el lobby, The Sketch Pad Café, ofrece una variedad de pasteles, café y té. Cuando Small Bytes, un bar ubicado junto a la alberca en el rooftop, abra a principios de marzo, se ofrecerá una selección de bebidas, ensaladas, wraps, tablas de quesos y más con una increíble vista de Disneyland Resort. También, cuando Creators Club abra, Great Maple proporcionará servicio de alimentos y bebidas en el salón concierge.

Beneficios distintivos al hospedarse en los hoteles de Disneyland Resort

La estancia en el Pixar Place Hotel, el Disneyland Hotel y el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, incluye beneficios únicos y comodidades inigualables, como entrar a los parques temáticos 30 minutos antes de su apertura regular para disfrutar de atracciones, restaurantes y tiendas seleccionadas. Pixar Place Hotel está ubicado convenientemente a poca distancia de los parques temáticos de Disneyland Resort y de Downtown Disney District, los huéspedes también tienen acceso a Disney California Adventure Park por la entrada exclusiva del hotel ubicada al otro lado de la calle. Para ello se requiere contar con entradas y reservaciones válidas para el parque.

Otras comodidades incluyen la capacidad de hacer el check-in y realizar cargos selectos a las habitaciones de hotel con la aplicación móvil de Disneyland, además de acceso preferencial a un número limitado de reservaciones en ciertos restaurantes de servicio a la mesa del hotel. En momentos determinados durante el año, los hoteles de Disneyland Resort cuentan con decoraciones de temporada y actividades especiales.

Sumérgete en las historias de Pixar durante todo el año en Disneyland Resort

Pixar Place Hotel es una de las muchas formas en que los huéspedes pueden experimentar las historias de Pixar en todo Disneyland Resort. Desde el 26 de abril hasta el 4 de agosto de 2024, regresará la celebración Pixar Fest por tiempo limitado, con el nuevo desfile Better Together: A Pixar Pals Celebration! en Disney California Adventure Park, el conmovedor espectáculo Together Forever–A Pixar Nighttime Spectacular en Disneyland Park, una decoración colorida en todo el resort y más.

Amigos y familiares pueden embarcarse en aventuras hasta el infinito y más allá con experiencias de Pixar disponibles durante todo el año. Dos territorios en Disney California Adventure Park, Pixar Pier y Cars Land, transportan a los visitantes a los mundos de las historias de Pixar. En Disneyland Park, los visitantes pueden explorar el fondo del mar en Finding Nemo Submarine Voyage o poner a prueba sus habilidades de Space Ranger en Buzz Lightyear Astro Blasters.

Con información de Disneyland Resort.

