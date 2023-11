Este 14 de noviembre conmemoramos el día mundial de la Diabetes, una oportunidad para reconocer y crear conciencia sobre el impacto de este delicado padecimiento en la salud de las personas.

Sumando a esto, se busca también señalar las oportunidades existentes para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de este padecimiento. Esta efeméride inició en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de la Diabetes, esto en respuesta al incremento de la preocupación por la ascendente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. La fecha fue elegida en honor al nacimiento del médico e investigador canadiense, Frederick Banting, quien descubrió la insulina en 1921 junto a su compañero Charles Best.

¿Cuántos tipos de diabetes existen?

Según el sitio Healthline, existen dos tipos principales de diabetes: tipo 1 y tipo 2. Ambos tipos son padecimientos crónicos que afectan la forma en la que el cuerpo humano regula el azúcar en la sangre, o la glucosa.

La glucosa es el combustible que alimenta las células del cuerpo, sin embargo, para entrar a tus células, necesita de una llave. La insulina actúa como esa llave.

Las personas que padecen diabetes tipo 1 no producen la insulina. Esto es como si no tuvieras la llave.

Las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 no responden a la insulina tan bien como sería deseable y, posteriormente con la enfermedad, usualmente no producen insulina suficiente. Eso es como si tuvieras una llave que no funciona

Ambos tipos pueden provocar niveles de azúcar en la sangre crónicamente altos. Eso aumenta el riesgo de complicaciones derivadas de la diabetes. Las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 también pueden sufrir de irritabilidad, cambios de humor y pérdida de peso de manera involuntaria.

