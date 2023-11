La diabetes ocurre cuando el cuerpo no produce insulina, una hormona que se produce en el páncreas. También ocurre cuando la persona no responde correctamente a la insulina. No se conoce la causa exacta de la enfermedad, pero intervienen factores genéticos y de estilo de vida, como la obesidad y la falta de ejercicio.

Hay varios tipos de diabetes, pero los más comunes son el Tipo 1 y el Tipo 2. La diabetes tipo 2, que afecta a más del 90% de las personas con esta enfermedad, es más común entre los adultos mayores. Las personas con exceso de peso y que se mantienen inactivas tienen más probabilidades de contraer diabetes tipo 2.

La EPA (Environmental Protection Agency: Agencia de Protección del Medio Ambiente), en su publicación “La diabetes y los peligros ambientales”, señala que los factores ambientales pueden afectar la salud de las personas con diabetes.

Calidad del aire:

Se considera que las personas con diabetes corren alto riesgo para su salud si se exponen a partículas dañinas, o contaminación del aire, tanto en interiores como exteriores. El aspirar partículas dañinas (por ejemplo humo, gases del escape de los coches, emisiones de las industrias y humo de los combustibles fósiles) puede aumentar su peligro de sufrir de un ataque cardíaco o cerebral.

Un estudio halló que en los adultos que viven con diabetes la capacidad de sus vasos sanguíneos de controlar el flujo de sangre se reduce en los días con altos niveles de partículas provenientes del tráfico de vehículos y de plantas generadoras de energía que queman carbón.

La reducción del flujo sanguíneo se asocia con un mayor riesgo de ataque cerebral, ataque cardíaco y otros problemas del corazón. Otros estudios han demostrado que cuando la contaminación del aire es alta, las personas con diabetes muestran cifras más altas de internación en hospitales y de fallecimientos relacionados con problemas cardiovasculares.

Calores extremos

La exposición a temperaturas por encima de los 90 grados Farenheit (35 grados Celsius) puede ser muy peligrosa, especialmente cuando la humedad también es alta. Es posible que la diabetes haga que a su cuerpo le resulte más difícil regular su temperatura durante períodos de calor extremo. Si usted tiene diabetes, debe tomar precauciones durante periodos de calor extremo.

La mejor defensa es evitar la exposición a las temperaturas extremas. El aire acondicionado es una de las mejores maneras de protegerse contra la enfermedad y la muerte relacionadas con el calor.

