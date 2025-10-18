¿Cómo se siente la gastroenteritis viral?

Los problemas de salud pueden atenderse de forma óptima cuando se conoce qué es específicamente lo que está provocando el malestar. Esto, desde luego, debe ser con el acompañamiento médico. Y hoy te compartimos más detalles sobre la gastroenteritis viral.

La gastroenteritis viral es una infección que inflama el estómago y los intestinos, lo que provoca malestar estomacal, diarrea y vómitos ; según con Mayo Clinic.

A menudo se confunde con una intoxicación alimentaria, pero su origen está relacionado con un virus que se propaga fácilmente de persona a persona. Aunque puede afectar a cualquier persona, los niños pequeños y los adultos mayores son especialmente vulnerables a sus efectos.

Los virus más comunes que causan gastroenteritis viral son el norovirus y el rotavirus . El norovirus es responsable de un gran número de brotes, especialmente en ambientes cerrados como hospitales, escuelas y cruceros.

Por otro lado, el rotavirus es una de las principales causas de gastroenteritis en niños pequeños, aunque las vacunas actuales han disminuido significativamente su impacto.

¿Cuáles son los síntomas de la gastroenteritis viral?

Los síntomas más comunes de la gastroenteritis viral incluyen:

Diarrea acuosa

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal y cólicos

Fiebre leve o sin fiebre

Prevenir la gastroenteritis viral es posible si se toman ciertas precauciones. Aquí te dejamos algunas recomendaciones clave:

Higiene de manos : Lávate las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, antes de comer o preparar alimentos, y después de estar en contacto con superficies públicas.

: Lávate las manos con frecuencia, especialmente después de ir al baño, antes de comer o preparar alimentos, y después de estar en contacto con superficies públicas. Desinfección de superficies : Desinfecta las superficies de uso frecuente, como manijas de puertas, interruptores de luz y teléfonos, ya que los virus pueden sobrevivir allí durante varias horas.

: Desinfecta las superficies de uso frecuente, como manijas de puertas, interruptores de luz y teléfonos, ya que los virus pueden sobrevivir allí durante varias horas. Evitar contacto cercano con personas infectadas : Si alguien en tu hogar o entorno está enfermo, intenta mantener la distancia y evitar compartir utensilios, toallas o alimentos.

: Si alguien en tu hogar o entorno está enfermo, intenta mantener la distancia y evitar compartir utensilios, toallas o alimentos. Cuidado con los alimentos y el agua : Asegúrate de consumir solo agua potable y de que los alimentos estén bien cocidos para evitar la contaminación viral.

Tratamiento y cuidados adicionales

No existe un tratamiento antiviral específico para la gastroenteritis viral. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación . Es fundamental mantener una adecuada ingesta de líquidos, especialmente soluciones de rehidratación oral, y evitar el consumo de alimentos sólidos hasta que los síntomas disminuyan.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA