Las dos edades en el humano donde se envejece más

Muchos temen a la edad porque para ellos representa el envejecimiento y, con ello, los malestares. Y este miedo podría tener sustento, porque recientes investigaciones han mostrado cómo en determinados rangos de edad se incrementan los indicadores de que nos hacemos viejos.

La etapa inevitable del envejecimiento, no es un proceso uniforme. Esto se debe a que recientes investigaciones de la Universidad de Stanford han identificado dos rangos etarios clave en los que el cuerpo humano experimenta un envejecimiento más acelerado: alrededor de los 44 años y a principios de los 60 .

El estudio publicado en Nature Aging analizó los cambios en moléculas como proteínas, ARN y metabolitos en muestras biológicas de 108 personas de entre 25 y 75 años. Los investigadores observaron que el 81% de estas moléculas no envejecían de manera lineal, sino que presentaban cambios significativos en momentos específicos de la vida.

A los 44 años : Este primer rango etario mostró un aumento de moléculas relacionadas con problemas cardiovasculares . Aunque inicialmente se atribuyó el cambio a factores como la menopausia o la perimenopausia en mujeres, el estudio demostró que estos cambios también afectan a los hombres, sugiriendo causas más generales.

La importancia de estos hallazgos

La identificación de estos picos de envejecimiento ofrece una nueva perspectiva sobre cómo abordar la salud en distintas etapas de la vida. Los expertos sugieren que comprender estos momentos de mayor vulnerabilidad puede ser clave para desarrollar estrategias personalizadas de prevención y tratamiento que mejoren la calidad de vida y prolonguen la longevidad.

El envejecimiento no ocurre de forma constante y estas dos edades críticas invitan a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo y salud antes y durante estas etapas de cambio.

