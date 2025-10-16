PlayStation celebra 30 años; lanza con Reebok tenis inspirados en su primera consola

Este 2025, PlayStation conmemora tres décadas desde el lanzamiento de su primera consola, un hito que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos y la cultura pop. Para celebrar este aniversario, la compañía ha preparado diversas actividades y productos conmemorativos, entre ellos una colaboración con Reebok que rinde homenaje al icónico diseño de la consola original de 1994.La colección PlayStation | Reebok 30th Anniversary está compuesta por tres modelos de tenis inspirados en la estética clásica de la primera PlayStation. Con una paleta de grises que evoca la consola original y detalles alusivos a los botones del control (triángulo, círculo, cruz y cuadro), los diseños combinan nostalgia con innovación. Cada par se presenta en un empaque especial que imita el diseño y textura de la consola, acompañado de etiquetas conmemorativas por el 30 aniversario.La alianza entre ambas marcas se traduce en tres modelos emblemáticos: InstaPump Fury 94, Pump Omni Zone II y Workout Plus, cada uno dedicado a una región clave en el lanzamiento original de PlayStation. Los tenis incluyen guiños visuales únicos, como una lengüeta que recuerda a una memory card o una válvula “Pump-ball” con la frase “Press Play”.El lanzamiento de esta colección se realizará de forma escalonada durante octubre de 2025, con fechas específicas para cada región.InstaPump Fury 94 (Japón): se inspira en el lanzamiento japonés e integra una lengüeta con diseño de memory card y un “Pump-Ball” con la leyenda “Press Play”, a partir del 24 de octubre.Pump Omni Zone II (EU): esta silueta retoma detalles nostálgicos como botones de mando clásicos y un sistema pump personalizada, evocando la era retro gamer, a la venta el 17 de octubre.Workout Plus (Reino Unido): con doble opción de agujetas, símbolos del mando en los cordones y un diseño gris que remite a la consola original a la venta desde el 15 de octubre,En cuanto a los precios, varían según el modelo y la región, y debido a su exclusividad, los tenis estarán disponibles ventas limitadas en las plataformas oficiales de cada distribuidor.Como parte de la conmemoración, PlayStation también anunció el lanzamiento de un libro conmemorativo titulado PlayStation: The First 30 Years, que recopila imágenes, bocetos y prototipos inéditos de sus consolas y accesorios, y saldrá a la venta en 2026.Hasta ahora, Reebok y PlayStation no han confirmado una fecha oficial para México ni canales locales de venta, por lo que los fans deberán estar atentos a importaciones o comunicados regionales. YC