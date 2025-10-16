PlayStation celebra 30 años; lanza con Reebok tenis inspirados en su primera consola

Este 2025, PlayStation conmemora tres décadas desde el lanzamiento de su primera consola, un hito que marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos y la cultura pop. Para celebrar este aniversario, la compañía ha preparado diversas actividades y productos conmemorativos, entre ellos una colaboración con Reebok que rinde homenaje al icónico diseño de la consola original de 1994.

La colección PlayStation | Reebok 30th Anniversary está compuesta por tres modelos de tenis inspirados en la estética clásica de la primera PlayStation. Con una paleta de grises que evoca la consola original y detalles alusivos a los botones del control (triángulo, círculo, cruz y cuadro), los diseños combinan nostalgia con innovación. Cada par se presenta en un empaque especial que imita el diseño y textura de la consola, acompañado de etiquetas conmemorativas por el 30 aniversario.

La alianza entre ambas marcas se traduce en tres modelos emblemáticos: InstaPump Fury 94, Pump Omni Zone II y Workout Plus, cada uno dedicado a una región clave en el lanzamiento original de PlayStation. Los tenis incluyen guiños visuales únicos, como una lengüeta que recuerda a una memory card o una válvula “Pump-ball” con la frase “Press Play”.

Detalles del lanzamiento

El lanzamiento de esta colección se realizará de forma escalonada durante octubre de 2025, con fechas específicas para cada región.

InstaPump Fury 94 (Japón): se inspira en el lanzamiento japonés e integra una lengüeta con diseño de memory card y un “Pump-Ball” con la leyenda “Press Play”, a partir del 24 de octubre.

Pump Omni Zone II (EU): esta silueta retoma detalles nostálgicos como botones de mando clásicos y un sistema pump personalizada, evocando la era retro gamer, a la venta el 17 de octubre.

Workout Plus (Reino Unido): con doble opción de agujetas, símbolos del mando en los cordones y un diseño gris que remite a la consola original a la venta desde el 15 de octubre,

En cuanto a los precios, varían según el modelo y la región, y debido a su exclusividad, los tenis estarán disponibles ventas limitadas en las plataformas oficiales de cada distribuidor.

Como parte de la conmemoración, PlayStation también anunció el lanzamiento de un libro conmemorativo titulado PlayStation: The First 30 Years, que recopila imágenes, bocetos y prototipos inéditos de sus consolas y accesorios, y saldrá a la venta en 2026.

Hasta ahora, Reebok y PlayStation no han confirmado una fecha oficial para México ni canales locales de venta, por lo que los fans deberán estar atentos a importaciones o comunicados regionales.

YC