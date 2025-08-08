Día Internaciona del Gato: ¿cuáles son los beneficios de tener uno?

Más allá de un animal doméstico, los gatos son unos increíbles compañeros para el ser humano, ya que han demostrado tener múltiples beneficios para la salud mental. Su calor, cariño e impacto en la vida de quienes tienen uno ha llevado a que el 8 de agosto de cada año se haya determinado oficialmente como el Día Internacional del Gato.

La astucia y característico humor que poseen, han hecho que año con año la popularidad de estos animalitos incremente. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay más de 16 millones de gatos viviendo en hogares y formando parte de una familia.

El Día Internacional del Gato se celebra desde el año 2002; sin embargo, existen otros días oficiales destinados a apreciar a estos files amigos, tales como el 20 de febrero (homenaje a Socks, el famoso gato presidencial) y el 29 de octubre (para impulsar la adopción con conciencia).

Además de ser una excelente compañía, existen algunos otros beneficios desde emocionales hasta en la salud de sus dueños.

De acuerdo con un artículo de UNAM Global, los gatos pueden ser beneficiosos para la salud mental de quien los cuida, su presencia no sólo da calma, paz y alivio ante situaciones de estrés, sino que con su ronroneo, al escucharlo se reduce la presión arterial , según investigaciones del Hospital Veterinario de Rutherford.

Este mismo sonido ayuda a favorecer la liberación de óxido nítrico, una molécula que mejora la circulación y ayuda a disminuir el dolor.

Dejando de lado los beneficios a la salud, tener un gato tiene otro tipo de beneficios, aquí te contamos:

Limpieza: Por naturaleza son muy higiénicos, se acicalan solos y aprenden a usar el arenero desde edad temprana, así que no debes de preocuparte por sacarlos a pasear

Se adaptan a cualquier espacio: Su pequeño tamaño y su capacidad para adaptarse a cualquier sitio los convierte en una opción ideal si no posees demasiado espacio

Son más independientes: Aunque desde rodearlos de amor, los gatos pueden pasar más tiempo solos, no necesitan siempre una compañía, pero eso no significa que los dejes por largas horas

Juguetones y curiosos: Pese a que existe el rumor de que tienen una personalidad más distante o fría, los gatos suelen ser muy extrovertidos cuando tiene confianza en ti, así que cuando generes una relación cercana con ellos, podrás disfrutar de su agradable compañía.

Además de ser una excelente compañía para tu hogar, también pueden ser usados como un apoyo emocional.

De acuerdo con el mismo artículo de UNAM Global, la terapia asistida con gatos es una modalidad terapéutica emergente que utiliza la compañía de gatos —adecuadamente socializados y entrenados— para promover el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas. Aunque los gatos son tradicionalmente considerados solitarios, estudios científicos y experiencias internacionales han demostrado su efectividad como animales de asistencia.

Esta terapia se basa en el vínculo afectivo entre humanos y felinos, y se aplica en contextos como:

Salud mental: reducción de estrés, ansiedad y depresión.

Ambientes laborales: mejora del clima organizacional, como en empresas japonesas.

Espacios públicos: convivencia terapéutica en cafés con gatos (neko cafés).

Atención clínica: apoyo a personas con enfermedades físicas o mentales, como en programas universitarios en Europa y Estados Unidos.

Para que un gato pueda ser terapéutico, es fundamental su socialización temprana —incluso desde el vientre materno— debido a su alta sensibilidad al tacto, gracias a células especiales en su piel.

En resumen, esta terapia representa una alternativa innovadora y complementaria a los tratamientos tradicionales, con un impacto positivo comprobado, aunque aún enfrenta retos como la selección y entrenamiento adecuado de los felinos.

