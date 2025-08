La venta ilegal de animales silvestres a través de redes sociales es un problema que ha crecido en años recientes, debido a que las plataformas permiten a los traficantes mantener el anonimato.

En sitios como Facebook, Instagram y X, los vendedores no certificados facilitan sus transacciones sin ser detectados.

Por lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) elaboró una guía para detectar y reportar la venta ilegal de vida silvestre en redes sociales y plataformas de comercio en línea.

El objetivo de la dependencia federal es que la ciudadanía e internautas aprendan a identificar casos de tráfico ilegal, para reportarlo con autoridades competentes.

Estas son las señales de alerta:

Un indicador de alerta es que ofrezcan animales sin mostrar la procedencia legal y/o mencionar que cuentan con permisos o registros en la Profepa. La Procuraduría no emite permisos ni tiene registros de comercializadoras.

Entre las señales de alerta, asimismo, hay que ser cuidadosos cuando se realice la venta a través de enlaces, perfiles privados o grupos cerrados con actividad sospechosa.

Es poco frecuente que los traficantes usen términos directos como "venta de animales silvestres" . Por el contrario, usan palabras clave, abreviaciones o simplemente publican la foto del animal con frases genéricas.

Profepa recomienda tener cuidado con los siguientes términos:

-zoo

-exotics / exóticos

-fauna

-linaje cerrado

-ejemplar exclusivo

-no es gato / no es perro / no es mascota común

-Trámites / con papeles / legalizado

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV