¿Dónde ver la lluvia de estrellas Perseidas, uno de los mejores eventos astronómicos del año?

Uno de los espectáculos celestes más esperados del año iluminará el cielo en los próximos días, la noche del 12 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas alcanzará su punto culminante, ofreciendo un despliegue astronómico verdaderamente impresionante.

Durante su máximo esplendor, se podrán observar hasta 100 meteoros por hora, convirtiendo esta velada en una cita imperdible para amantes del cielo y curiosos por igual.

En México se podrá observar en punto de las 09:15 horas. Sin embargo, debido a que días antes la Luna Llena de Esturión se manifestará en el cielo, por lo que el disco lunar iluminado en un 90% deslumbrará el cielo durante toda la noche, eclipsando ligeramente a los meteoros más débiles.

Se ha vuelto muy popular realizar excursiones y acampar para observar estos eventos astronómicos, por lo que existen lugares específicos que harán tu experiencia mucho más espectacular con sus paisajes.

De acuerdo con el sitio web "Explore México", menciona algunos de estos lugares donde podrás disfrutar de cualquier fenómeno astronómico.

Parque Nacional El Chico, Hidalgo: Este es un lugar perfecto, se encuentra cerca de Pachuca y CDMX. Podrás encontrar cabañas, campamentos y senderos, que hacen tu experiencia mucho más cómoda para compartir con familiares, amigos, parejas.

Nevado de Toluca: Si te gusta algo mucho más aventurero puedes explorar y caminar, aunque no es tan conocido por estas excursiones, es un lugar magnífico por la falta de contaminación lumínica lo que hace que puedas disfrutar del cielo nocturno. Al pasar la noche en el Parque Nacional, podrás acampar o estar en una campaña cercana.

Wirikuta, San Luis Potosí: Este es un desierto que permite observar un campo de visión completamente oscuro, lo cual es perfecto para observar las estrellas. Así que puedes sumarle la experiencia de acampar bajo este cielo estrellado.

Parque Nacional San Pedro Mártir, Baja California: Es un parque que se encuentra a una gran altura, ofreciendo una vista del cielo despejado del hemisferio norte. Este espacio está controlado y protegido lo que lo convierte en una experiencia con un ambiente limpio. También podrás visitar el Observatorio Astronómico Nacional, donde conocerás proyectos de investigación y disfrutarás de la noche estrellada.

