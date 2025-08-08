¡Feliz Día del Gato! Este 8 de agosto se celebra a una de las mascotas más queridas del mundo. Con ese motivo te tramos algunos de los datos más curiosos de los felinos. Si tienes a uno de estos animales como mascota, procura entregarle un régalo y lee lo que tenemos que decirte acerca de estos fascinantes seres vivos.Los gatos conservan muchas características inigualables con otras de su especie, es por ello que te contaremos algunos datos curiosos que tienes que saber sobre estos felinos.Aunado a ello, se busca fomentar la adopción, el cuidado responsable, y evitar el maltrato de estos animales.De acuerdo con el Museo Universum, estas son algunas de curiosidades de los gatos:A medida que aprendas un poco más sobre tu mascota, podrás comprender mucho mejor todos sus comportamientos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB