¿Cómo hacerle entender a mi gato que hizo algo mal?

¿Tu michi está de travieso otra vez y no sabes cómo hacerle entender que estuvo mal sin asustarlo ni dañarlo? Tranquilo, los gatos no entienden las reglas humanas como nosotros, pero sí responden a señales claras, consistencia y alternativas positivas.

En esta guía breve veremos por qué los castigos no funcionan, cómo comunicar límites de forma efectiva y segura, y qué técnicas prácticas puedes usar para corregir comportamientos.

De acuerdo con el sitio ”Experto Animal” hay ciertos comportamientos de los gatos que podrían hacerte pensar que se trata de algo malo, sin embargo, hay un porqué detrás de las siguientes situaciones que te harán ver las actitudes de tu michi desde otra perspectiva.

Por ejemplo, si tus muebles parecen haber sobrevivido a una batalla campal, no es que tu gato te guarde rencor: arañar es un instinto natural que le ayuda a afilar sus uñas, liberar estrés y relajarse, la solución es más simple de lo que crees: un buen rascador y algunos juguetes.

Pero si el problema son tus manos llenas de marcas, ojo: quizá sin querer lo entrenaste para atacar, si desde que era un michi pequeño jugaste a los “mordisquitos”, le enseñaste que tus dedos son presas, ahora toca corregir ese hábito sin regaños innecesarios, entendiendo primero por qué muerden los gatos.

¿Y qué pasa cuando el arenero queda intacto pero la casa no? Aunque el uso de la caja de arena es casi instintivo, ciertos factores pueden hacer que tu gato la evite, antes de enojarte, investiga las causas: desde problemas de salud hasta cuestiones de ubicación o limpieza.

Tu gato no “se porta mal” porque sí: cada conducta tiene un motivo… y tú puedes guiarlo para que conviva mejor contigo y con tu hogar.

Pixabay.

¿Cuándo se debe hacer entender al gato que hizo algo malo?

Cuando se trata de regañar a un gato, el “cuándo” lo es todo, al igual que ocurre con otras mascotas, la corrección solo será efectiva si se realiza en el preciso instante en que el felino está cometiendo la travesura, si no lo sorprendes “con las patas en la masa”, es mejor no hacerlo: simplemente no lo entenderá.

Pasados incluso unos segundos, el mensaje pierde fuerza, los gatos, al igual que los perros, no asocian un regaño con una acción ocurrida minutos u horas antes.

Incluso si el desastre es evidente —un mueble destrozado, la cocina llena de huellas o la sala patas arriba—, reprenderlo fuera de contexto solo logrará asustarlo sin que entienda el motivo, la clave está en actuar en el momento justo, evitando confusiones y protegiendo la confianza entre tú y tu gato.

