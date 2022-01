De Ciudad Guzmán a tu mesa

Tenía tiempo con la intención de ir a Tostadas Rubén y por una cosa u otra no había ido. Son de esos antojos que llevas en la mente y como reseñador de restaurantes les quería comentar, ya que por distintos lados me había llegado la recomendación. Finalmente, a invitación a comer de mi querido JuanPa, lo cité ahí para ambos deleitarnos con estas magníficas tostadas, y es que la verdad mi corazón es fritanguero y no puedo negarlo, siempre acabo nadando hacia la orilla.

Con casi 60 años de tradición en su natal Ciudad Guzmán, hace tiempo decidieron abrir una sucursal en Guadalajara y es la única que tienen y tiene muchísimo movimiento. Con algo así como 14 mesas y una barra para atender en un local más bien largo. Al frente el lugar donde preparan y confeccionan los platillos a la vista de todo y si te toca barra, eres testigo de la limpieza y la calidad de los ingredientes.

Tienen una infinidad de tostadas, las ofrecen de lomo, lengua (de puerco), panela, cuero, trompa, oreja y pata, todas de $55 menos la de cuero que vale $50, también tienen una combinada mitad y mitad de $60 y la campechana que lleva doble carne la dan a $100.

Para iniciar ordené una de lomo y lengua $60 la tostada es de gran tamaño, creo que con dos en una buena porción por persona, aunque habría quien coma más. La confeccionan con una embarrada de frijoles muy molidos, prácticamente hechos puré, después le ponen un abultado puño de col blanca cortada en tiras muy delgaditas para coronar encima con el lomo y la lengua que parecen estar cortados en rebanadora, sí delgadas las rebanadas pero sin haber escatimado en la cantidad, realmente sientes que le pusieron sin contar para luego bañarla en una salsita ligerita de tomate típica de este platillo. No estaba buena, estaba buenísima.

Después pedí una de cueritos $50 y es que en estos lugares hay que ir por partes, para que no se aguade la tostada y esté crujiente a cada bocado. Para mí, ése es el placer. Son cortados en cuadros no grandes, como de 2 x 2 centímetros y creo que venía con mucho más volumen que la anterior. De verdad se siente que no limitan la porción. De excelente sabor y muy limpio el cuerito, con sabor natural al mismo y no avinagrado como en otros lugares lo he probado.

Tienen (ellos lo llaman tacos) una flauta $50 de requesón, a las que le ponen la misma porción que una tostada y que son parte de lo que me recomendaron. Solo que de éstos se hacen 50 al día y se acaban antes de la hora de la comida por lo que será un gusto regresar a disfrutarlos tanto como sus tostadas.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Tostadas Rubén

Av. Niños Héroes 3006, Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, Jal. Horario de servicio de lunes a domingo de 13:30 a 19:00 horas. Tel. 3323033311.