Darwin Enríquez, pionero latino que revoluciona el tatuaje en 3D desde Nueva York

El mundo del arte corporal no es ajeno a la evolución e innovación, y si alguien lo tiene claro es el venezolano Darwin Enríquez, quien se ha convertido en un referente en Manhattan como pionero de la tecnología 3D en el mundo del tatuaje, pues es el primer latino en implementarla.

Enríquez ingresó al mundo del arte corporal a los 20 años de edad en Valencia (Venezuela), donde comenzó a trabajar algunos diseños para un estudio local de tatuajes; esta experiencia lo llevó a desarrollar su visión artística y enamorarse del tatuaje como perfecta expresión del arte en la que la piel se convierte en un lienzo idóneo para plasmar sus diseños. Con apenas un año de experiencia como tatuador, no dudó en aprovechar la oportunidad de trabajar para un estudio profesional y comenzar su peregrinar por convenciones y eventos que le permitieron especializarse en esta disciplina, convirtiéndose en merecedor de diversos reconocimientos y premios por su trabajo.

Tras este primer acercamiento, la capital venezolana lo acogió junto a reconocidos artistas de Venezuela, con quienes estudió y expandió su capacidad como tatuador, un nuevo impulso que tampoco dudó en aprovechar y viajar al extranjero para conocer diferentes culturas, estilos y hacerse presente en convenciones de talla internacional.

Fue en el 2015 que su carrera tuvo otro impulso, ahora en Nueva York (Estados Unidos), en donde el prestigioso estudio "Last Rites Tattoo Theatre" se convirtió en su primera casa previo a independizarse como artista y servir de mentor para otros talentosos artistas del tatuaje que le permitiera demostrar el poder de la comunidad latina en los Estados Unidos en esta disciplina.

Su trabajo y esfuerzo no tardaron en rendir frutos, haciendo de "Inknation Studio", ubicado en Manhattan, su propio estudio con un concepto futurista y minimalista, en donde mezcla el arte con la tecnología. No obstante, su sed de éxito no concluye aquí y anhela convertirla en una meta colectiva junto a artistas de diferentes países, a quienes busca ayudarlos a crecer en la industria del tatuaje, y que en el futuro ellos también puedan emprender su propio negocio con el aprendizaje y experiencia que "Inknation Studio" les brinda.

De la tecnología a la aguja

El proceso artístico de Darwin Enríquez involucra el uso de la tecnología 3D con el objetivo de mejorar la posición, perspectiva, volumen y textura, lo cual da como resultado un increíble y mejorado diseño. Pero ahí no termina su visión artística, pues Enríquez ha fusionado la realidad virtual con la tecnología 3D para brindar a sus clientes una experiencia única y moderna, pero además, inspiradora para otros colegas.

Su marca en la industria del arte corporal no se limita a su ejercicio como tatuador, pues entre sus proyectos personales también destaca su asistencia a seminarios y la expansión de su negocio con el rediseño del espacio y el trabajo en conjunto con los mejores artistas: "Quiero crear una experiencia memorable para ellos", enfatiza sobre su trabajo, el cual es posible apreciarse mediante sus redes sociales.

RG