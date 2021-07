¡Cuidado! Estos tres alimentos pueden ser letales

Fugu

Si el pez globo no está en corte y cocción perfecta, puede ser letal para nuestro organismo ya que puede causar una intoxicación grave y con ello causar la muerte de quien lo come. El pez globo tiene una toxina llamada tetrodotoxina, la cual es mil veces más potente que el cianuro, esto en pequeñas dosis causa un cosquilleo en la boca, un efecto que al parecer es parte del encanto de consumirlo.

Así es el aspecto del fugu, el pez globo japonés venenoso. Sólo los cocineros expertos saben cortarlo de tal forma que sea inofensivo para el ser humano. ¿Comerías un plato de fugu? pic.twitter.com/hDcZpp54wK — DespiertaMentes (@DespiertaMentes) July 16, 2021

Es un plato gastronómico y de mucha tradición en Japón, de hecho, hay una escuela dedicada a perfeccionar la técnica de limpieza y corte de este pescado, además de que el gobierno nipón debe certificar a los cocineros que lo ofrecen y cocinan en sus restaurantes. Aun así, el riesgo siempre está latente.

Semillas de cerezas

Para lograr una intoxicación por semillas de cereza debes de comer muchísimas, ¿quién se come la semilla? Usualmente se tiran. En ellas se esconde una pequeña dosis de cianuro de hidrógeno, lo cual si por accidente comes una semilla no sucederá nada.

Casu marzu

Si te gustan los quesos de carácter fuerte, con olor y sabor dominante, entonces este lácteo de Cerdeña, Italia puede ser de tu interés. Su color es amarillento y su textura suave. El sabor es picante, mucho más que los quesos azules. La tradición dicta que la fermentación debe ser realizada por una larvas que al ir comiendo y digiriendo el mismo queso lo ablandecen.

Mira que probaria todo tipo de quesos, pero el "casu marzu" ni de broma, ahi con sus gusanos �� pic.twitter.com/tEUAQb2Jqj — Jesús (@Jjfmj85) October 11, 2020

Su venta está prohibida en la Unión Europea y en Italia, ya que además de vómito y dolor estomacal puede parasitar el cuerpo.

AF