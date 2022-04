Cuida a tus mascotas de plantas y flores tóxicas en casa

Si pensamos en una casa con jardín y nuestra mascota divirtiéndose en él, la imagen debe ser muy enternecedora, sin embargo, hay que tomar ciertas medidas para que de verdad, los animalitos de casa pasen momento inolvidables, ¿por qué? Porque hay ciertas plantas y flores que son tóxicas para ellos y que pueden provocar daños en su salud, y habitualmente están en nuestro jardín.

Esto no quiere decir que porque le hagan daño a tus mascotas no debes tenerlas, pero sí que estén ubicadas en lugares a los que no puedan tener fácil acceso. A continuación te compartimos algunos datos de plantas y flores que podrían causar estragos, para que lo tomes en cuenta.

Sin embargo, lo más importante y viable, es que acudas con un veterinario que te oriente sobre estos temas, pues además, el organismo de cada mascota es muy distinto. Un especialista sabrá orientarte sobre cuidados específicos para tus gatos y tus perros, también puedes informarte con un experto en plantas y flores para saber cuáles son inofensivas y puedan lucir espectaculares en tu jardín.

El sitio https://ateuves.es/ resalta que la azalea, si es ingerida por un perrito, produce irritación en el estómago, provocándole vómito y diarrea. Esta flor es muy popular en México, le da mucha vida a los jardines, incluso en climas secos florece muy bien. Según destaca la página web, el tóxico que contiene se llama andromedotoxina y se encuentra habitualmente en las hojas y en el néctar. En casos más graves puede ocasionar en el perro una baja de presión sanguínea y que incluso el animal entre en coma y pueda morir.

La planta llamada ciclamen, tiene un tubérculo que contiene ciclamina y este en los perros y las personas producen afecciones gastrointestinales. EL sitio 65ymas.com también acota que el crocus de otoño es una planta muy tóxica para las mascotas, causando vómitos severos y hemorragia, además de daño hepático o renal, inclusive insuficiencia respiratoria.

El kalanchoe también produce vómitos, diarrea y arritmia cardiaca, hay variantes del lirio por ejemplo como el de paz, peruano y de cala que causan irritación en la boca, lengua, faringe y esófago, provocando un leve babeo. Los lirios más peligrosos según anota 65ymas.com son el tigre, el diurno, el asiático, de Pascua y de espectáculo japonés, especialmente a los gatos pueden causarles insuficiencia renal grave.

Los narcisos son espectaculares en primavera, sin embargo, tienen sustancias que los convierten en tóxicos para las mascotas, guardan alcaloides licorina y galantamina que producen vómitos, diarrea, dolor abdominal, arritmias y convulsiones, destaca ateuves.es. La planta dieffenbachia tiene ácido oxálico y asparagina, por lo que causan efectos de irritación grave en la boca y el tracto digestivo, además de náuseas y diarreas.

Los tulipanes son flores muy bellas y codiciadas, sin embargo también contienen alcaloides y glocósidos con toxicidad. Las amaryllis al ingerirse causan temblores, hiperventilación, diarrea, depresión y vómitos.

La adelafas también son tóxicas y se sugiere incluso, alejarlas de los bebés que en esta etapa se llevan todo lo que ven a la boca. En el caso de la palma sago, si se ingieren sus semillas, están pueden causar vómitos, heces con sangre y daños al estómago, incluso insuficiencia hepática grave.

Siempre hay que ser previsores e informarse adecuadamente para que los espacios de casa sean lugares seguros y todos los miembros de la familia, incluidas las mascotas, tengan momentos inolvidables. Las plantas son necesarias porque además de darle vida a los espacios, abonan en la conservación del medio ambiente, pero hay que saber elegirlas.