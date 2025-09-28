De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el chayote forma parte de la dieta de los mexicanos desde tiempos ancestrales. De hecho, se trata de una de las verduras más saludables que puedes encontrar.A continuación te compartimos la receta de ensalada de chayote de la chef Pati Jinich, para que consideres agregar a tu dieta esta deliciosa verdura.Como bien menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el chayote es una hortaliza. Se caracteriza por su composición carnosa y, principalmente, jugosa. En lo que respecta a su sabor, este tiende a ser suave.Crece en una enredadera que sobrepasa los seis metros de largo, y sus hojas destacan por su textura áspera y forma de corazón.Debido a la existencia del chayote de manera silvestre, se considera que el chayote se ha cultivado en México desde hace siglos.Asimismo, el chayote es conocido por tener muy pocas calorías, pues está compuesto por agua en un 90% y es una gran fuente de fibra. Claro que su versatilidad a la hora de ser cocinado también es uno de sus más grandes puntos a favor, así como su aporte de vitamina B2 y hierro.Hay muchas maneras de comer chayote; sin embargo, una de las más sencillas y deliciosas es en ensalada. Es perfecta como aperitivo o para acompañar otros platillos. Aquí te dejamos el paso a paso de la receta de ensalada de chayote de Pati Jinich.IngredientesPreparación* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL