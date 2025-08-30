Estas son las frutas que ayudan a mantener los niveles de azúcar bajo control

Para las personas que sufren de diabetes o de problemas con la glucosa, agregar frutas a su dieta es un tema que causa confusión o duda , ya que muchos suelen evitarlas o directamente se prohíben su consumo debido al alto nivel de azúcares que tienen.

No obstante, especialistas y doctores no recomiendan esta práctica, ya que aseguran que, a pesar de este tipo de condiciones, las frutas cuentan con propiedades necesarias para el cuerpo humano.

Aunque es verdad que la mayoría de las frutas contiene un alto grado de azúcares, la diferencia radica en que estos son naturales, además de que vienen acompañados de fibra, vitaminas y minerales esenciales para mantener un estilo de vida saludable.

Es por eso que esa creencia de que las personas con diabetes no pueden consumir frutas es totalmente falsa; la clave está en hacerlo con moderación y controlar la cantidad y el tipo de fruta .

Aquí te compartiremos nuestra mejor recomendación de frutas para mantener los niveles de azúcar bajo control y los beneficios que tiene cada una.

Aguacate

El aguacate brilla por su contenido libre de azúcares naturales, por lo que no impacta en la respuesta glucémica. Estudios afirman que las personas que consumen esta fruta habitualmente tienen un 14% menos de probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.

Es rico en grasas saludables, contiene fibra, vitaminas (C, E, K, B) y minerales como potasio y magnesio.

Sandía

Aunque tiene un sabor dulce, la sandía contiene menos azúcar de lo que uno podría imaginar, ya que tan solo una taza aporta 9 gramos de azúcar natural. Además, tiene antioxidantes como el licopeno, que pueden beneficiar la salud cardiovascular, un aspecto esencial en personas con diabetes.

Plátano

Los plátanos verdes son una gran fuente de almidón resistente, un tipo de fibra que contribuye a reducir los niveles de glucosa y a enfrentar la resistencia a la insulina.

Se recomienda combinarlos con proteínas o grasas saludables, como mantequilla de maní o frutos secos, para mantener el equilibrio glucémico.

Ciruela pasa

A pesar de que su sabor es un tanto dulce, las ciruelas pasa no contienen azúcar añadido, lo que las convierte en la fruta deshidratada con menos azúcar.

Con 3 gramos de fibra por porción, favorecen la salud intestinal y el equilibrio glucémico.

Naranja

Las naranjas son conocidas por ser ricas en vitamina C, fibra, potasio, vitamina A y antioxidantes, lo que fortalece el sistema inmune, mejora la digestión y cuida el corazón y la piel, también pueden ser un fiel aliado para las personas que viven con diabetes , ya que una naranja mediana contiene unos 3 gramos de fibra, lo que contribuye a la saciedad y puede ayudar a manejar el peso y la glucosa.

Cabe destacar que, aunque estas recomendaciones están basadas en las propiedades y características de cada fruta, toda persona con diabetes o problemas de azúcar debe adaptar su alimentación a sus propias necesidades y consultar a un especialista en nutrición.

