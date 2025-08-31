¿Qué es la quinoa y cuáles son sus beneficios?

En los últimos años, la quinoa ha ganado bastante popularidad como complemento de una dieta sana y balanceada; sin embargo, no todos conocen el alcance de los beneficios de este alimento.

A continuación te contamos más a detalle algunos de ellos para que, si aún no lo has hecho, consideres agregarla a tu dieta.

¿Qué es la quinoa?

Aunque generalmente se le clasifique como un grano entero, la quinoa es de hecho una semilla que pertenece a la misma familia que las espinacas y la remolacha.

Puede encontrarse en diferentes colores como blanco, rojo, amarillo, y blanco, pero, según The Nutrition Source, no se considera que el color de la semilla afecte su sabor o propiedades.

Es nativa de Sudamérica, específicamente de la región de los Andes , donde se cosecha a mano, especialmente en Bolivia y Perú, para reducir la merma, se seca, y luego es empacada para llegar hasta tu cocina.

¿Qué beneficios tiene la quinoa y cómo se cocina?

Además de ser gluten free, entre los beneficios de la quinoa se encuentran sus grandes aportes de fibra, proteína, y nutrientes como magnesio, hierro, zinc, manganeso, potasio y fosforo; todos de suma importancia para tu salud y sistema inmunológico.

Además, es una de las pocas fuentes vegetales que proporciona proteínas de alto valor biológico, conteniendo todos los aminoácidos esenciales.

Una de las más grandes ventajas del consumo de la quinoa, es que es bastante fácil de incorporar a la dieta para aprovechar todos sus beneficios , y también es muy fácil de hacer.

Te compartimos una receta para una cocción que preserva todos sus nutrientes.

Ingredientes

170 g de quinoa

240 ml de agua

Preparación

Enjuaga la quinoa usando un colador fino

Calienta el agua a fuego alto

Añade la quinoa con una pizca de sal

Deja hervir de 15 a 20 minutos (hasta que absorba el agua y se vea esponjosa)

Sirve y disfruta

Ahora sabes cómo puedes aprovechar de todos los beneficios de la quinoa; y la mejor parte es que se trata de un ingrediente versátil que puede complementar a la perfección recetas dulces o saladas.

