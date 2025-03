¿Cuál es la mejor hora para tomar café? Esto dice la ciencia

Una de las bebidas más populares del mundo es el café. Este hecho no solo se atribuye a su capacidad de mantener despiertas y en estado de alerta a las personas que lo consumen, también se debe a su versatilidad. Sin embargo, hay personas que por más que tomen taza tras taza no son capaces de sentir sus efectos. En estos casos, es probable que no se esté tomando de forma correcta.

Investigadores de la Universidad de Sheffield descubrieron que existen horas del día en las que es mejor consumir café para obtener su máximo beneficio, es decir, mantenerse activo.

¿Cuál es la mejor hora del día para tomar café, según la ciencia?

La cafeína es el compuesto del café responsable de esas cargas de energía que las personas buscan para rendir durante sus jornadas, sean estas de estudio o trabajo. Al ingresar al organismo, de cierta forma la cafeína desplaza a la adenosina, el elemento responsable de producir fatiga.

Los resultados del estudio señalan que, lejos de la costumbre de tomar café en las primeras horas del día, el momento ideal para obtener sus efectos es después de las 9 de la mañana y hasta poco antes de las 12 de la tarde.

Esto se debe a que los niveles de cortisol, la hormona del estrés, al despertar son bastante altos, lo que hace difícil para la cafeína combatirla. Tomar café demasiado temprano provocará que necesitemos de otra dosis con el pasar de las horas.

Debido a que los niveles de cortisol tienden a elevarse también entre las 12 y la 1 de la tarde, y entre las 5:30 y 6:30 pm, estas tampoco no son horas ideales para beber café.

Así, el mejor momento del día para tomar café es después de la comida.

Una recomendación adicional de la ciencia es tomar esta bebida después de haber ingerido alimentos, con el objetivo de evitar que el estómago se irrite y para poder recibir sus beneficios.

MB