Costco: ¿Cómo evitar perder tu membresía?

La membresía de Costco, conocida por sus precios al mayoreo y beneficios exclusivos, puede ser revocada si los clientes hacen un uso indebido de las políticas de la empresa. La causa más frecuente de cancelación está relacionada con la política de devoluciones, reconocida por su flexibilidad: la mayoría de los productos pueden regresarse sin límite de tiempo y sin necesidad de presentar ticket, ya que todas las compras se registran en la tarjeta del socio. La excepción son los electrónicos, que deben devolverse dentro de los 90 días posteriores a la compra.

Este sistema, basado en la confianza entre la empresa y el cliente, ha sido muy valorado, pero también ha dado lugar a abusos. Entre los casos más notorios se incluyen clientes que devolvieron colchones tras más de diez años de uso o solicitaron reembolso por una botella de vino ya consumida.

El reglamento interno de Costco establece que la compañía puede cancelar una membresía en cualquier momento y sin necesidad de justificar la decisión. Aunque no es habitual, la empresa revisa los registros de devoluciones cuando detecta patrones sospechosos de abuso. Si bien los clientes con devoluciones ocasionales rara vez enfrentan problemas, aquellos con retornos excesivos pueden perder su membresía.

Es recomendable utilizar la política de devoluciones de manera responsable, ya que un uso reiterado puede significar la pérdida de acceso a los descuentos y beneficios exclusivos en alimentos, electrónicos, viajes y otros servicios incluidos en la membresía.

